«سي آي كابيتال» تعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه لشركة «التعمير للتأجير التمويلي»

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) العاملة في الخدمات المالية المتنوعة إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق، حيث كانت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 1.1 مليار جنيه.

ويأتي إصدار شركة الأولى على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 196 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا، والثانية بقيمة 593 مليون جنيه بفترة استحقاق سبع وثلاثون شهرًا، والثالثة بقيمة 310 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة وخمسون شهرًا.

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة لأولى على تصنيف AA+ و AAللثانية، و A للثالثة.

وصرح عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال أن زيادة إقبال المستثمرين على أدوات الدين كوسيلة لتنويع استثماراتهم باعتبارها أداة استثمارية ذات عوائد جذابة وزيادة وعي الشركات بالدور الذي تلعبه لتوفير التمويل المرن، كلها عوامل تعزز من توسع السوق المصري في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، حيث ستستمر شركة سي آي كابيتال كونها واحدة من أكبر الشركات في هذا المجال في القيام بدور محوري في عملية تطوير سوق الدين بمصر من خلال تقديم حلول مبتكرة ومتنوعة لكافة المستثمرين والمصدرين علي حد سواء.

كما عبر هلال عن إشادته لتطلع الشركة للتوسع في إصدارات الدين، والاستمرار في تعزيز ريادتها عبر كافة الخدمات الاستشارية التي تقدمها سواء في مجال أسواق رأس المال أو الطروحات أو عمليات الدمج والاستحواذ.

ومن جانبه قال محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال إن فريق العمل بالشركة نجح في تنفيذ ثلاثة إصدارات خلال النصف الأول من عام 2023، لافتًا إلي أن الشركة تسعى للتوسع في الإصدارات خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة أنشطة المطورين العقاريين ومقدمي الخدمات المالية غير المصرفية سواء كانت الشركات تعمل في مجالات التأجير التمويلي أو التمويل متناهي الصغر أو التمويل الاستهلاكي، لافتًا إلي أن فريق العمل بالشركة لديه سابقة أعمال قوية في ضوء المشاركة في معظم الإصدارات غير السيادية بالسوق المصري منذ بدء النشاط.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار الرئيسي، وقام كل من بنك القاهرة والبنك العربي الإفريقي الدولي بدور مروجي وضامني تغطية الإصدار، بالإضافة لقيام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.

وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني ومكتب بيكر تيللي بدور المراقب المالي.