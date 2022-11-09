«سي آي كابيتال» تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 202  مليون جنيه

أعلنت اليوم شركة (CICH.CA) صفقة إصدار سندات توريق لشركة بلنك (blnk) للتمويل الاستهلاكي، بقيمة 202 مليون جنيه ضمن البرنامج الأول والذي يستمر لثلاث سنوات بقيمة إجمالية ملياري جنيه.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 62.2 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر، والثانية بقيمة 64.8 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثالثة بقيمة 75 مليون جنيه بفترة استحقاق أربعة وثلاثون شهرًا.

الشرائح والتصنيفات الائتمانية

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كل من الشريحة الأولى والثانية على تصنيف P1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A.

وعبر عمرو سلطان العضو المنتدب لشركة بلنك أن نجاح الإصدار بعد عام فقط من بدء نشاط الشركة يعد انجاز كبير يساعد على نمو وتنويع مصادر تمويل الشركة؛ وهو ما سيساهم في تنفيذ خطة الشركة التوسعية.

وأضاف أن الشركة تعمل على تنمية قاعدة العملاء والخدمات المقدمة وشبكة التجار المتعاقد معهم، لافتًا إلى أن إقبال المكتتبين على الإصدار يعبر عن الرؤية الإيجابية تجاه الشركة ومركزها المالي ومنتجات التمويل الاستهلاكي المبتكرة المدعومة بالتكنولوجيا المالية التي تقدمها الشركة.

وفي هذا السياق، أكد عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال أن إتمام ثالث صفقات إصدار الدين من بنك الاستثمار بالشركة خلال فترة زمنية قصيرة يؤكد سعي الشركة لترسيخ ريادتها في مجال ترتيب وإصدار الدين، ودورها الرائد في توفير فرص ومنتجات استثمارية متنوعة لجميع أطراف السوق.

خليل البواب الرئيس التنفيذى بشركة مصر كابيتال

ومن جانبه، قال خليل البواب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات التابعة لشركة سي آي كابيتال القابضة، إن دخول لاعبين جدد في سوق أدوات الدين المصري وخاصة القطاعات المستحدثة مثل التكنولوجيا المالية بمثابة باكورة لبدء التوسع بالنشاط لقطاعات جديدة ومتنوعة ستسهم بدورها في تنشيط سوقي أدوات الدين في مصر سواء الأولي أو الثانوي، وأضاف أن التصنيفات الائتمانية المتميزة التي حصل عليها الإصدار تعزز من جاذبيته للمستثمرين المهتمين بسوق أدوات الدين.

وقال محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال إن ما يميز هذا الإصدار هو توجيه رسالة للسوق أن كافة الشركات التي تعمل بكفاءة في أي قطاع سواء كان متعارف عليه أو مستحدث، تستطيع استكشاف سوق أدوات الدين كأداة فعالة لإيجاد السيولة اللازمة لتنمية الأعمال واقتناص فرص التوسع، متوقعاً أن هذا الإصدار سيساهم في انتشار أوسع لإصدارات الدين.

صفقات شركة سي آي كابيتال

يذكر أن شركة سي آي كابيتال أعلنت في بداية أكتوبر إتمام صفقتي إصدار سندات توريق لصالح كل من شركة تمويل للتوريق، محيل ومنشئ محفظة شركة تمويل للتمويل العقاري، وشركة جلوبال كورب للتوريق محيل ومنشئ محفظة شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية 2.882 مليار جنيه مصري.

وقام كل من البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة بدور ضامني الاكتتاب للإصدار ومكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني ومكتب بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات والشركة المصرية للتوريق بدور الشركة المصدرة وبنك مصر بدور امين الحفظ ومتلقي الاكتتاب.