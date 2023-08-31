«سي آي كابيتال» تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.73 مليار جنيه لصالح «التوفيق للتأجير التمويلي»

أعلنت شركة سي آي كابيتال – المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة – إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.73 مليار جنيه، وذلك لصالح شركة التوفيق للتوريق (شركة مساهمة مصرية)، حيث كانت شركة التوفيق للتأجير التمويلي محيل ومنشئ المحفظة.

يأتي الإصدار الرابع لشركة التوفيق للتأجير التمويلي على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 283 مليون جنيه، بفترة استحقاق 13 شهرًا.

والشريحة الثانية بقيمة 857 مليون جنيه، بفترة استحقاق 37 شهرًا، والثالثة بقيمة 597 مليون جنيه، بفترة استحقاق 52 شهرًا.

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة “ميريس – الشرق الأوسط” للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

حيث حصلت الشريحة الأولى على “AA+”، والثانية على تصنيف “AA”، و”A” للثالثة.

وأكد طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أن أهمية الإصدارات لشركات الخدمات المالية غير المصرفية تتمثل في محاور عدة،

أهمها الحفاظ على معدل كفاية رأس المال في الحدود الآمنة، والمقرَّرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي.

وكذلك تعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية، ودعم خطط النمو المستقبلية.

وأضاف فهمي أن شركة التوفيق للتأجير التمويلي حصلت على جائزة أفضل إصدار توريق في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021 من مجلة الشرق الأوسط وأفريقيا للتمويل.

وذلك ما يؤكد ثقة مستثمري سوق الدين المصرية في جودة محفظة الشركة وقدرتها على إصدار أوعية استثمارية جاذبة وحائزة على الإشادة الدولية.

من جانبه عبّر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) عن سعادته باستمرار التعاون مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إحدى أعرق الشركات بالسوق المصرية.

ولفت إلى أن “سي آي كابيتال” تسهم في خلق فرص جاذبة لمستثمري سوق الدين، عبر التعاون مع الكيانات الكبرى مثل شركة التوفيق للتأجير التمويلي، والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على أداء السوق.

وذلك من خلال زيادة عدد المنتجات الاستثمارية وجذب مستثمرين أكثر لأدوات الدين.

وقال هلال إن الشركة نجحت في إتمام 11 صفقة تتنوع بين إصدارات الدين، وصفقات رأس المال، والدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تتخطى 32 مليار جنيه منذ بداية العام.

وعبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار بنجاح، والذي يعكس ثقة شركة التوفيق للتأجير التمويلي في فريق عمل “سي آي كابيتال” للقيام بدور المستشار المالي الأوحد للإصدار.

وأضاف عباس أن هذا الإصدار يُعدّ الثالث لشركة سى آى كابيتال، لصالح محافظ عملاء قطاع التأجير التمويلي في مصر خلال العام الحالي فقط.

يُذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومروِّج الاكتتاب ومدير الإصدار.

وقام البنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وشركة البركة للاستثمارات المالية بدور ضامني تغطية الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب علي الدين وشاحي بدور المستشار القانوني.