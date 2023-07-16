«سي آي كابيتال» تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 15 مليار جنيه لصالح «المجتمعات العمرانية»

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق، محيل ومنشئ محفظة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه، وهو أحد أكبر إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصرية.

ويأتي الإصدار على أربعة شرائح، الأولى بقيمة 1.71 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثانية بقيمة 6.06 مليار بفترة استحقاق 36 شهرًا، والثالثة بقيمة 5.82 مليار بفترة استحقاق 60 شهرًا، والرابعة بقيمة 1.41 مليار بفترة استحقاق 74 شهرًا.

وحصلت كافة الشرائح على تصنيفات ائتمانية مميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، وحصلت الشريحة لأولى على تصنيف “Prime 1″، و” AA للثانية”، و” AA- للثالثة” و”A- للرابعة”.

صفقات متنوعة

وعبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة “سي آي كابيتال” عن سعادته بإتمام إحدى أكبر صفقات إصدار الدين في تاريخ السوق المصرية، مشيدًا بتسارع وتيرة الإصدارات التي تعمل عليها الشركة وتوالي الصفقات البارزة التي ينفذها فريق العمل.



وأضاف هلال أنه منذ بداية العام قامت شركة “سي آي كابيتال” بإتمام 7 صفقات متنوعة بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال والدمج والاستحواذ، بقيمة إجمالية تقارب 27 مليار جنيه.

وأوضح “هلال” أن الشركة من خلال خدمات إصدار الدين، والوساطة في السندات بالإضافة لصناديق استثمار السيولة والدخل الثابت تخلق فرص استثمارية لكافة أنواع المستثمرين سواء البنوك أو المؤسسات المالية ومديري المحافظ أو المستثمرين الأفراد.



إصدارات الدين والتمويلات التقليدية

من جانبه، أشار محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال إلى أن السوق المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا في مجال أسواق الدين، سواء عبر زيادة الإصدارات أو دخول شركات وهيئات كبرى كمصدرين للسندات والصكوك، مما ساهم في تحويل إصدارات الدين إلى بديل مثالي للتمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية.

وأضاف أن الإصدارات أصبحت أحد الحلول لتوفير السيولة اللازمة لتلك الجهات لتنفيذ التوسعات السوقية وزيادة الاستثمارات وتنفيذ خطط النمو.

يذكر أن شركة “سي آي كابيتال” قامت بدور المستشار المالي ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار.