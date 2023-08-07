سي آي كابيتال تعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 700 مليون  جنيه لصالح ريفي

أعلنت اليوم شركة سي أي كابيتال (CICH.CA) المجموعة العاملة في الخدمات المالية المتنوعة إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه مصري لصالح الشركة المصرية للتوريق، حيث كانت شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر ريفي، ذراع التمويل متناهي الصغر لشركة سي آي كابيتال، محيل ومنشئ المحفظة،ويأتي الإصدار الأول ضمن البرنامج الثاني للشركة المصرية للتوريق والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه.

حيث نجح الإصدار في جذب العديد من المستثمرين مما يتضح في حجم الطلب الذي حققه، كما تم الاكتتاب من عدة بنوك بارزة.

ويأتي إصدار شركة ريفي على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 317 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 273 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، والثالثة بقيمة 110 مليون جنيه بفترة استحقاق 19 شهرًا،و حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصل الشريحتين لأولى والثانية على تصنيف Prime 1 وA للثالثة.

وعبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الخاص بشركة ريفي وهو الأول منذ تأسيسها ضمن البرنامج الذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه مصري، حيث تستمر شركة سي آي كابيتال في القيام بدور محوري في عملية تطوير أسواق الدين بمصر من خلال إدراج مُصدرين جدد للسوق ذو جودة عالية وتوفير حلول تمويلية تنافسية للشركات وفرص استثمارية متنوعة لمستثمري أدوات الدخل الثابت.

كما قال هلال بأن سي آي كابيتال تمضي قدماً في ترسيخ مكانتها في الخدمات المالية المتنوعة عبر تنفيذ العديد من الصفقات البارزة بمختلف أنواعها، مشيرًا أن الشركة نفذت 7 صفقات بمجال سوق الدين المصري بقيمة إجمالية تقترب من 22 مليار جنيه منذ بداية العام.

ومن جانبه قال أحمد لبيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي) إن إتمام هذا الإصدار بتصنيف متميز يعد خطوة مهمة للشركة كونها تسهم في توفير السيولة النقدية للشركة مما يُعزز الملاءة المالية لها ويُقلل تكلفة التمويل، كما يُمكن الشركة من تسعير منتجاتها بأسعار تنافسية بما يُحقق التنمية المُستدامة لكل من الشركة وعملاءها في ظل تطبيق مبادئ التمويل المسؤول الذي تبنته الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أن الشركة تسعى لزيادة وتيرة النمو التي تشهدها خاصة أن ريفي قد صُنفت ضمن أسرع مائة شركة نموا في قارة إفريقيا – طبقاً لتصنيف مؤسسة«Statista» وصحيفة «Financial Times» عن أسرع الشركات الإفريقية نمواً لعام 2023.

وجدير بالذكر أن شركة ريفي تعد أول شركة تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر منذ تأسيسها عام 2007، وتخدم الشركة أكثر من 170 ألف عميل عبر 21 محافظة في أنحاء مصر.

وقال محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في سي آي كابيتال إن الهيئة العامة للرقابة المالية لعبت دورًا هامًا في تعزيز مكانة إصدارات الدين كأداة لتوفير السيولة، وأداة لتمويل دورة رأس المال بالشركات مما يساهم في تعزيز التنافسية وخلق مناخ استثماري أكثر شمولًا واستدامةً.

وأضاف أن الإصدار تم تغطيته أكثر من مرة من قبل عدة بنوك وشركات خدمات مالية وصناديق استثمار عديدة، مما يعكس إقبال المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيف الائتماني المتميز وقدرة السوق المصرية على استيعاب مُصدرين جدد.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار، وقام بنك مصر بدور ضامن تغطية الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.