سي آي كابيتال تعتزم زيادة رأسمال كوربليس وريفي

أحمد على وأسماء السيد: تعتزم شركة «سى آى كابيتال» القابضة، تنفيذ خطة توسعية خلال الفترة المقبلة، عقب نجاح طرح %54.8 من أسهمها بالبورصة، وتخطط لرفع رأسمال شركتى «كوربليس» للتأجير التمويلى، و«ريفى» للتمويل متناهى الصغر التابعتين.وكشف محمود عطا الله، الر

أحمد على وأسماء السيد:



تعتزم شركة «سى آى كابيتال» القابضة، تنفيذ خطة توسعية خلال الفترة المقبلة، عقب نجاح طرح %54.8 من أسهمها بالبورصة، وتخطط لرفع رأسمال شركتى «كوربليس» للتأجير التمويلى، و«ريفى» للتمويل متناهى الصغر التابعتين.

وكشف محمود عطا الله، الرئيس التنفيذى لشركة «سى آى كابيتال»، أنها ستقوم بتمويل توسعات شركتيها التابعتين «كوربليس» و«ريفى»، عبر جزء من حصيلة الزيادة المرتقبة لرأسمال «سى آى كابيتال»، والتى تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، فيما لم يفصح عن قيم الزيادات المحتملة لـ«ريفى» و«كوربليس».

يذكر أن «سى آى كابيتال» تعتزم زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بنحو 1.2 مليار جنيه، ليصل إلى 1.6 مليار جنيه تقريبًا، بعدما انتهت من طرح نحو %54.8 من أسهمها فى البورصة مؤخرا.

وأضاف «عطاالله» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش المؤتمر الصحفى الخاص ببدء التداول على سهم «سى آى كابيتال» الإثنين الماضى – أن الشركة تدرس بدائل التوسع خلال الفترة الراهنة، عبر الاستحواذ على كيانات قائمة فى مجالات أخرى بخلاف الأنشطة القائمة.

وقال طارق طنطاوى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «سى آى كابيتال» إنها ستنهى إجراءات زيادة رأس المال خلال 3 أسابيع، بدءا من تاريخ انتهاء حساب استقرار سعر السهم الخاص بالطرح، والمفترض أن يكون بنهاية مايو.

وكشف طارق عزمى، عضو مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة «كوربليس» للتأجير التمويلى، أن شركته ستقوم بزيادة رأسمالها، بهدف تمويل توسعاتها المحتملة، والتى ستتضمن إضافة نشاط التخصيم.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن شركته ستقوم بدراسة التمويلات المطلوبة لنشاط التخصيم، وبناء على ذلك سيتم تحديد حجم زيادة رأس المال المحتملة، مشيرًا إلى أن «كوربليس» ستتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية، بطلب الحصول على رخصة مجمعة تضيف لها نشاط التخصيم.

وأوضح أن شركته تستهدف ضخ تمويلات خلال عام 2018 بنحو مليارى جنيه، موضحًا أن حجم محفظة تمويلات الشركة منذ التأسيس بلغ بشكل مباشر وغير مباشر نحو 7 مليارات جنيه.

وكشف أحمد البردعى، المؤسس المساهم بشركة «ريفى» للتمويل متناهى الصغر، أنها تعتزم ضخ تمويلات بقيمة 900 مليون جنيه خلال الفترة المتبقية من 2018، بعدما ضخت نحو 500 مليون جنيه منذ بداية السنة.

وأوضح أن إجمالى التمويلات التى أصدرتها الشركة منذ التأسيس تبلغ 3 مليارات جنيه.

و«سى آى كابيتال» هى بنك استثمار متكامل يضم أنشطة السمسرة والاستشارات المالية، وإدارة الأصول، بالإضافة إلى التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى.