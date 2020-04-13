«سي آي كابيتال» تشارك «أهل مصر» في توفير مستلزمات 2000 طبيب وعامل بمستشفيات العزل

أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية عن دعم مبادرة “أهل مصر قد المسؤولية” التي تدعم أبطال الرعاية الصحية، وذلك بحسب بيان وصل إلى “المال”.

وقالت “سي آي كابيتال” إن المبادرة تستهدف توفير المستلزمات الطبية والملابس الوقائية لأكثر من 2000 شخص من الفرق الطبية، إضافة إلي الأجهزة اللازمة لوحدات العناية المركزة في مستشفيات الحجر الصحي لمواجهة فيروس الكورونا المستجد.

وقال محمود عطالله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة سي آي كابيتال: “نحرص دائما على تقديم كل سبل الدعم الممكنة لمساندة الدولة، خاصة في وقت الأزمات في إطار مسئوليتنا المجتمعية لذلك فقد قمنا بدعم مبادرة “أهل مصر قد المسؤولية” لتقديم الشكر والتقدير للعاملين في مجال الرعاية الصحية عن طريق إمدادهم بالاحتياجات الأساسية التي ستساعدهم على القيام بدورهم الفعال للحفاظ علي حياة الملايين ومواجهه تلك الأزمة”.

وتأتى تلك المبادرة تضامنا مع جهود الحكومة المصرية في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا التي تمر بها مصر والعالم، وذلك من خلال تكاتف جميع القطاعات والمجتمع المدني لمجابهة التحديات التي يواجها المجتمع في ظل تلك الأزمة.

وأكدت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أهل مصر للتنمية، تقديريها لشراكتها مع سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

وأشارت إلى أن الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا لم تكن لتنفذ لولا تكاتف الجميع من أجل القيام بالدور المجتمعي لمساندة ودعم خطة الدولة لمكافحة المرض.

وأوضحت “السويدي” أنه من الضروري التعاون بين الجميع لتوفير كل ما يلزم الأطباء وأطقم التمريض والعاملين فى مهمتهم الصعبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع المستشفيات.