سي آي كابيتال تسجل 2.6 مليار جنيه إيرادات فى 2019

سى آى كابيتال تفصح عن نتائج أعمال 2019 وتعلق عليها

أظهرت نتائج أعمال شركة سي آي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ارتفاع ايرادتها إلى 2.6 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2019 بنسبة نمو قدرها 39.2% عن العام السابق.

وكشفت نتائج الأعمال المجمعة المرسلة للبورصة المصرية اليوم الخميس ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية إلى 544.8 مليون جنيه خلال 2019 بنسبة نمو قدرها 46% عن 2018.

و بلغ إجمالي حجم محفظة التمويل 8.23 مليار جنيه خلال 2018 بنسبة ارتفاع 9.7% عن العام السابق.

واستحوذت الأنشطة البنكية غير المصرفيه على 83.3% من إجمالى الإيرادات، و82.1% من إجمالتى الأرباح .

وسجل صافي الأرباح الناتجه من الفوائد التمويلية مبلغ750 مليون جنيه بارتفاع نسبته 37.1% عن 2018 بمتوسط نسبة فائدة قدرها 9.6%

أما صافي الربح التشغيلي فبلغ 889.8 مليون جنيه ، بإرتفاع قدره 49.7% عن العام السابق 2018.

وبلغت إجمالى الأصول 10.9 مليار جنيه ، بارتفاع قدره 14.1% عن العام الماضى ،فيما بلغ العائد على متوسط متوسط حقوق الملكية 21.6%.

سي آي كابيتال تحقق ايرادات بقيمة 1.8 مليار جنيه من نشاط التأجير التمويلي

وصعدت ايرادات نشاط التأجير التمويلى لمجموعة سى آى كابيتال والمتمثلة فى شركة كوريليس التابعة إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 68.7% عن 2018

وبلغ صافى ربح شركة كوريليس بعد الضرئب 418.6 مليون جنيه بارتفاع قدره 85.9% عن العام السابق.

وسجلت قيمة العقود الجديدة في كوربليس 4.6مليارجنيه ، و ارتفع حجم حجم محفظة التأجير التمويلي بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 6.8 مليار جنيه. كما انتهت كوربليس من إصدار أكبر سندات توريق في تاريخ الشركة بقيمة تتجاوز 2.2 مليار جنيه

نشاط التمويل متناهى الصغر يحقق إيرادات بقيمة 331 مليون جنيه

لوجو سى آى كابيتال الجديد

ارتفعت إيرادات المجموعة وصافي الربح المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر بواقع 9% و 5.8% على التوالى مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 331.3 مليون جنيه مصري و 112.9مليون جنيه على التوالي.

وبلغ إجمالى حجم محفظة التمويل متناهى الصغر 689.7 مليون جنيه فى نهاية العام المالى 2019 بارتفاع 11.8% مقارنة بالعام السابق.

وافتتحت سى آى كابيتال نهاية العام الماضى 14 فرع جديد ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 60 فرعا.

ومنحت شركة سي آي كابيتال للتمويل العقاري، ذراع التمويل العقاري الذي تم تأسيسه مؤخرا، قروضا بقيمة 84 مليون جنيه في الربع الأخير من عام 2019.

تحتل المجموعة المركز الثانى فى نشاط السمسرة بالأوراق المالية بمصر

وبلغ إجمالى الأصول تحت إدارة المجموعة 9.5 مليار جنيه بنهاية 2019 بارتفاع 15.5% مقارنة بالعام السابق.

وبلغت الحصة السوقية لنشاط السمسرة فى الأوراق المالية 9.7% بنهاية 2019 لتحتل المركز الثانى فى ترتيب الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية.

وبلغت ايرادات خدمات الإستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتابات 81.2 مليون جنيه بارتفاع قدره 18.3% مقارنة بالعام السابق.

وقالت إدارة مجموعة سى آى كابيتال إن نتائح أعمال 2019 شهدت نموا ملحوظا على صعيد جميع أنشطة المجموعة ، بما يعكس قدرتها على تحقيق إيرادات قوية ومستقرة تزامنا مع التوسع في الأنشطة المختلفة ذات الربحية القوية.

وتطلع المجموعة إلى أن تساهم السياسة النقدية التوسعية التي ينتهجها البنك المركزي المصري -فيما يتعلق بإنخفاض أسعار الفائدة – كحافز قوي لنمو الانشطة البنكية غير المصرفية وإرتفاع معدلات التداول في سوق المال ، مما سينعكس إيجابا على أداء أنشطة بنوك الإستثمار فيها .