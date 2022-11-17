«سي آي كابيتال» تسجل نتائج قوية بإيرادات 2.5 مليار جنيه وصافي ربح 486 مليون جنيه

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة سي آي كابيتال القابضة-ذراع الخدمات المالية غير المصرفية لبنك مصر- تحقيق نتائج قوية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بإيرادات بلغت 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو 28% عن العام الماضي.

وكشفت نتائج سي آي كابيتال المعلنة الخميس ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 486 مليون جنيه مصري، بارتفاع 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال محمود عطاالله رئيس مجلس الإدارة،إن شركته استمرت في ريادتها للسوق المصري من حيث القياسات التشغيلية، حيث حققت الشركة أعلى معدلات العائد على حقوق الملكية، وعززت من ربحيتها، كما عززت من حصصها السوقية عبر شركاتها التابعة.

وأضاف، أن شركات خدمات التمويل غير المصرفي استمرت في التفوق من حيث معدلات النمو سواء بالمحافظ التمويلية وباقة الخدمات المقدمة وحجم المحافظ التمويلية على حد سواء.

وأشار عطاالله إلى أن سي آي كابيتال حققت أداءً قوي على الصعيدين المالي والتشغيلي بفضل فريق العمل ونموذج الأعمال المرن الذي يستطيع أن يتغلب على تحديات السوق، حيث أنه إلى جانب ترسيخ المكانة الرائدة لبنك الاستثمار بالمجموعة، استمرت شركة كوربليس في تعزيز حصتها السوقية كأكبر شركة تأجير تمويلي في السوق المصري.

كما استطاعت شركة ريفي لخدمات المشروعات متناهية الصغر أن ترسخ مكانتها كالأسرع نمواً من حيث المحفظة التمويلية وعدد الفروع، وحققت شركة سي آي كابيتال للتمويل العقاري طفرة كبيرة في حجم محفظتها التمويلية.

سي آي كابيتال : مستمرون في تحقيق نتائج قوية رغم التحديات التى تواجه أسواق المال

هشام جوهر الرئيس التنفيذي لسي آي كابيتال

من جانبه قال هشام جوهر الرئيس التنفيذي لسي آي كابيتال القابضة، إن الشركة استمرت في تحقيق نتائج قوية على الصعيدين المالي والتشغيلي عبر كافة قطاعات الأعمال سواء في بنك الاستثمار أو الخدمات المالية غير المصرفية رغم التحديات التي تواجه أسواق رأس المال.

وأرجح جوهر هذه النتائج إلى مجهودات فريق العمل واستراتيجية الإدارة في تبني نموذج أعمال مرن يستطيع مواجهة تقلبات السوق من خلال باقة خدمات الشركة المتنوعة والمكانة التي تحتلها سي آي كابيتال في خلق فرص استثمارية وأدوات تمويلية جديدة.

ووحققت قطاعات أعمال بنك الاستثمار نمواً على أصعدة إدارة الأصول وخدمات الترويج والوساطة في الأوراق المالية على حد سواء، حيث بلغ حجم الأصول المدارة 48.4 مليار جنيه مصري، بارتفاع 276% عن نفس الفترة بالعام السابق.

ارتفاع إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب إلى 58%

وبلغت إيرادات الترويج وتغطية الاكتتاب 58 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، واستطاعت شركة سي آي كابيتال للوساطة في الأوراق المالية في الاستحواذ على حصة سوقية بلغت 16.4% من إجمالي تنفيذات السوق المصري.

وأضاف جوهر أن أنشطة التمويل استمرت في ريادة السوق المصري، حيث حققت الشركة رقم غير مسبوق في حجم إجمالي محفظة التمويل، الذي بلغ 16 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 35% بدعم من زيادة نشاط التمويل غير المصرفي لكافة الشركات التابعة التي ساهمت بدورها في تحقيق 82% من إجمالي الإيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من العام.

وشهدت أنشطة التمويل غير المصرفي نموًا قويًا في العوائد وصافي الربح والعقود الجديدة حيث حققت شركة كوربليس التابعة للمجموعة صافي أرباح بلغ 271 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الذي شهد أيضًا نمواً بنسبة 28% عن العام الماضي في قيمة العقود الجديدة لتبلغ قيمتها 4.7 مليار جنيه مصري. وبلغ إجمالي العقود القائمة 12.8 مليار جنيه مصري.

وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، حققت شركة ريفي التابعة للمجموعة نتائج مالية وتشغيلية قوية في التسعة أشهر الأولى من العام، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب 241 مليون جنيه مصري، بارتفاع 67% عن نفس الفترة بالعام السابق، مدعومًا بنمو إجمالي القروض بنسبة 45% عن العام السابق ليبلغ 2.1 مليار جنيه مصري.

واستمرت الشركة في توسعها الجغرافي بإضافة 15 فرع جديد خلال التسعة أشهر الأولى من العام ليبلغ عدد الفروع 120 فرع عبر أنحاء الجمهورية.

وحققت شركة سي آي كابيتال للتمويل العقاري ارتفاعًا بنسبة 206% في حجم محفظة عمليات التمويل العقاري ليسجل 598 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مقابل 196 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.

سي آي كابيتال تقفز بإيرادتها إلى 1.6 مليار جنيه في النصف الأول

سي آي كابيتال

وكشفت نتائج أعمال نصفية سابقة لسي آي كابيتال ارتفاع إيراداتها إلى 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول الممتد من يناير وحتى يونيو الماضي 2022.

وأظهرت النتائج المرسلة للبورصة بتاريخ 25 أغسطس الماضى، ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية إلى 341 مليون جنيه خلال النصف بما يقرب من الضعف (98%) مقارنة بنحو 172 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وحققت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية ارتفاعا فى العوائد أو العقود حد سواء، كما شهدت قطاعات أعمال بنك الاستثمار تحقيق نتائج قوية مما يبرهن على قوة إستراتيجية الشركة في مواجهة تحديات السوق.

حيث شهد النصف الأول من العام الجاري تحقيق المجموعة لصافي ربح قدره 341 مليون جنيه، بالإضافة لتمديد تسهيلات ائتمانية إضافية بواقع 5.7 مليار جنيه.

ارتفاع محفظة التمويل بنسبة 36% إلى 15.4 مليار جنيه حتى يونيو

هشام جوهر الرئيس التنفيذى للشركة

وبلغ إجمالي محفظة التمويل 15.4 مليار جنيه، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 36% مدعومًا بارتفاع قوي في أنشطة التمويل غير المصرفي لجميع الشركات التابعة التي ساهمت في تحقيق 81% من أجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام.

وبلغ صافي دخل الفائدة 582 مليون جنيه، بارتفاع 41% مقارنة مع العام السابق، بينما بلغ هامش صافي دخل الفائدة 8.7%.

وشهدت أنشطة التمويل غير المصرفي نموًا قويًا في العوائد وصافي الربح والعقود الجديدة حيث حققت شركة كوربليس التابعة للمجموعة 189 مليون جنيه صافي الربح بعد الضرائب خلال النصف الأول من العام الذي شهد أيضا نموا بنسبة 55% عن العام الماضي في قيمة العقود الجديدة لتبلغ قيمتها 4 مليارات جنيه.

وبلغ إجمالي العقود القائمة 12.3 مليار جنيه، كما أن الشركة تربعت على قمة السوق بحصة سوقية بلغت 16.5% بنهاية النصف الأول من العام.

وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، حققت شركة ريفي التابعة للمجموعة نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث بلغ صافي الربح المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر 157 مليون جنيه ، بارتفاع 72% مقارنة بالعام السابق، مدعومًا بنمو إجمالي القروض بنسبة 55% عن العام السابق ليبلغ 2.0 مليار جنيه في النصف الأول من العام.

كما حققت قطاعات أعمال بنك الاستثمار نموًا على أصعدة إدارة الأصول وخدمات الترويج والوساطة في الأوراق المالية على حد سواء، حيث بلغ حجم الأصول المدارة 14.1 مليار جنيه، بارتفاع 19% مقارنة بالعام السابق.

كما شهدت إيرادات الترويج وتغطية الاكتتاب ارتفاعًا بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق لتسجل 44 مليون جنيه إيرادات في النصف الأول من العام الجاري على الرغم من قوة العام الماضي على صعيد خدمات الاستشارات المالية.

ذراع السمسرة فى الأوراق المالية يستحوذ على 22.7% من السوق المصرية

واستمرت عمليات السمسرة في الاستحواذ على نصيب الأسد من الحصة السوقية التي بلغت 22.7% من إجمالي تنفيذات السوق المصرية خلال النصف الأول.

وباستبعاد إيرادات غير متكررة خلال العام الماضي، شهدت إيرادات النصف الأول من العام الجاري ارتفاع بنسبة 36% لتصل إلى 1.612 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

بينما شهد صافي الربح التشغيلي ارتفاعا بأكثر من الضعف عن نفس الفترة بالعام الماضي بلغ 115% ليصل إلى 567 مليون جنيه، كما نجحت الشركة في مضاعفة صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 98% ليصل إلى 341 مليون جنيه مقارنة مع نفس الفترة بالعام السابق الذي شهدت تحقيق 172 مليون جنيه.

ويتركز نشاط سي آي كابيتال فى مجالات: التأجير التمويلي، التمويل متناهي الصغر، وخدمات بنوك الاستثمار، تداول الأوراق المالية، ولدى الشركة أكثر من 60 فرعًا على مستوى الجمهورية.

واحتلت الشركة فى عام 2021 المركز الثانى بترتيب الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية بمصر بنسبة استحواذ 9.6% من حجم السوق.

وأصبحت سي آى كابيتال القابضة إحدى الشركات التابعة لبنك مصر منذ 16 مارس 2021 بعد صفقة استحواذ على غالبية أسهمها (90%) بقيمة 3 مليارات جنيه تقريبًا.