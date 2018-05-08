سي آي كابيتال تستهدف نمو محفظة التمويل متناهي الصغر 40-50%

خالد بدر الدين:أعلن طارق طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة سي.آي كابيتال المصرية اليوم الثلاثاء، أن الشركة تستهدف زيادة محفظة التمويل المتناهي الصغر بين 40% و50% مع نهاية العام الجارى.وأضاف أن سي.آي كابيتال تسعى للتوسع في مجال الخدمات المالية غير المصرفية سواء برخص جديدة أو الاستحواذ على شركات ق

خالد بدر الدين:

أعلن طارق طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة سي.آي كابيتال المصرية اليوم الثلاثاء، أن الشركة تستهدف زيادة محفظة التمويل المتناهي الصغر بين 40% و50% مع نهاية العام الجارى.

وأضاف أن سي.آي كابيتال تسعى للتوسع في مجال الخدمات المالية غير المصرفية سواء برخص جديدة أو الاستحواذ على شركات قائمة، مشيرا إلى أنها تستهدف الوصول بنسبة مساهمة تلك الخدمات في الأرباح إلى ما بين 65 % و70 % نهاية هذا العام.

جاءت تصريحات طارق طنطاوي في مقابلة مع وكالة رويترز عقب إعلان نتائج أعمال الشركة والتي أظهرت ارتفاع صافي الربح المجمع بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية إلى 81.556 مليون جنيه (4.62 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقابل 60.531 مليون خلال نفس الربع من العام الماضى.

وقال طنطاوي بالهاتف ”حجم محفظة التمويل المتناهي الصغر بلغ 526 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من هذا العام… ونستهدف زيادة المحفظة 40-50 %“.

وأكد أن الشركة تهدف إلى رفع نسبة مساهمة التمويل المتناهي الصغر في الأرباح إلى 25-30 % بنهاية هذا العام بالمقارنة مع 20% في الربع الماضى.