سي آي كابيتال تستضيف الجارحى لعرض تطورات برنامج الإصلاح

تنظم شركة “سي آي كابيتال” القابضة حلقة نقاشية في واشنطن، مع مجموعة من بنوك وصناديق الاستثمار العالمية تتجاوز أصولها تحت الإدارة 280 مليار دولار، تستضيف خلالها وزير المالية عمرو الجارحي، للتحدث حول الإصلاحات المالية والسياسات الاقتصادية التي تجريها الإدارة المصرية حاليا، والتي كان من شأنها تحقيق التوازن الاقتصادي وخفض عجز الموازنة إلى ١٠.٩٪ في السنة المالية المنقضية واستهداف ٩.٥٪ خلال العام الحالي.

ويستعرض وزير المالية أهم تطورات الاقتصاد المصري والإصلاحات الأخيرة الخاصة بالسياسات المالية وإستراتيجية الدولة لإدارة الدين العام وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة جاذبة للاستثمار.

وتشمل حزمة القرارات والإجراءات لبرنامج الإصلاح المصري زيادة الإيرادات الضريبية، ونمو الإيرادات غير الضريبية، والحد من نمو الأجور وفقاً للبرنامج الذي وافق عليه صندوق النقد، مما يمكن البلاد من تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

و يتطرق وزير المالية لمناقشة خطة إدارة الدين العام، وإصدار سندات اليوروبوند – في طور الإعداد-، وكبح تكلفة الدين المرتفعة في الموازنة وكيفية التصدي لأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

يشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية تأتي بالتزامن مع الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ومن المقرر أن تقوم “سي آي كابيتال” بتنظيم جلسة نقاشية ثانية خلال الأسبوع المقبل مع مجموعة أخرى من بنوك وصناديق الاستثمار العالمية في لندن بالمملكة المتحدة تتجاوز أصولها تحت الإدارة276 مليار دولار.

ومن جانبه أكد كريم خضر، الرئيس التنفيذي بالتجاري الدولي للسمسرة، أن تلك اللقاءات تعتبر جسر تواصل فعال بين المستثمرين وصناع القرار ، و توفر خارطة طريق واضحة للمستثمرين لأجندة الحكومة على المدى المتوسط والبعيد، مما يساهم في زيادة الشفافية بالإضافة إلى عرض أهم الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.