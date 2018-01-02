سي آي كابيتال تستحوذ على 80% من أسهم ريفي

أسماء السيدأعلنت شركة سي آي كابيتال عن اتمام الاستحواذ على 80% من أسهم شركة ريفى للتمويل متناهى الصغر.وأوضحت سي آي كابيتال في بيان حصلت "المال" على نسخه منه، أن الهدف من الاستحواذ هو إضافة نشاط التمويل متناهي الصغر إلى مجموعة خدماتها المالية غير المصرفية والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي عن طري

أسماء السيد

أعلنت شركة سي آي كابيتال عن اتمام الاستحواذ على 80% من أسهم شركة ريفى للتمويل متناهى الصغر.

وأوضحت سي آي كابيتال في بيان حصلت “المال” على نسخه منه، أن الهدف من الاستحواذ هو إضافة نشاط التمويل متناهي الصغر إلى مجموعة خدماتها المالية غير المصرفية والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي عن طريق كوربليس، إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال التأجير التمويلي.

وتعد شركة ريفي صاحبة الرخصة الأولى فى مصر بقطاع التمويل متناهي الصغر والتي تقدم خدماتها لأكثر من 300,000 عميل من خلال شبكة فروعها وانتشارها الجغرافي في مصر.