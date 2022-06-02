سي آي كابيتال ترد : لا معلومات بشأن استحواذ بنك أبو ظبي الأول

نفت شركة سي آي كابيتال القابضة (التابعة لبنك مصر) علم الإدارة التنفيذية بالشركة بأى معلومات حول مفاوضات استحواذ بنك أبو ظبي الأول عليها (أكبر بنك فى دولة الإمارات العربية المتحدة).

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من سي آي كابيتال القابضة للرد على استفسارات البورصة المصرية اليوم الخميس بخصوص بعض الأخبار المتداولة حول دخول بنك أبو ظبي الأول فى مفاوضات للاستحواذ على حصة بنك مصر بالشركة.

ويتركز نشاط سي آي كابيتال فى مجالات، التأجيرالتمويلي ، التمويل متناهي الصغر، وخدمات بنوك الاستثمار، ولدى الشركة أكثر من 60 فرعا على مستوى الجمهورية.

واحتلت الشركة فى عام 2021 المركز الثانى فى ترتيب الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية بمصر بنسبة استحواذ 9.6% من حجم السوق.

سي آي كابيتال استحوذت على حصة فى مستشفيات كليوباترا بقيمة 1.83 مليار جنيه

مستشفيات كليوباترا

ودخلت الشركة مؤخرا إلى القطاع الصحى عبر الاستحواذ على حصة أسهم مؤثرة (23% تقريبا) بمجموعة مستشفيات كليوباترا ،أكبر كيان طبى خاص فى مصر وذلك عبر شركة تابعة تحمل اسم (MCI CAPITAL).

ونفذت إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية عملية الاستحواذ بالبورصة المصرية فى 30 ديسمبر الماضى بقيمة إجمالية قدرها 1.83 مليار جنيه تقريبا.

ويستحوذ بنك مصر على 40% من أسهم شركة (إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية )، بينما تستحوذ سي آى كابيتال القابضة على 60%.

وأصبحت سي آى كابيتال القابضة نفسها إحدى الشركات التابعة لبنك مصر منذ 16 مارس 2021 بعد صفقة استحواذ على غالبية أسهمها (90%) بقيمة 3 مليارات جنيه تقريبا.

وارتفعت محفظة الأصول المدارة من قبل بنك مصر بعد تلك الصفقة إلى 35 مليار جنيه (بطريقة مباشرة وغير مباشرة)،وفقا لمصادر تحدثت للمال آنذاك.

بنك مصر باع حصة أسهم فى فوري إلى أبو ظبى القابضة بقيمة 61.6 مليون دولار

بنك مصر

وباع بنك مصر فى شهر إبريل الماضى حصة من أسهمه فى شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية إضافة إلى حقوق اكتتاب فى زيادة رأس المال الأخيرة إلى شركة إماراتية مقابل 61.6 مليون دولار.

وأظهر إفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 13 أبريل الماضى (بيع بنك مصر) 107.5 مليون سهم من حصته إلى شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لشركة أبو ظبى القابضة “ADQ” بقيمة 34.2 مليون دولار.

كما كشف إفصاح منفصل بنفس التاريخ بيع بنك مصر حقوق اكتتابه فى زيادة رأس المال الجارية متمثلة فى 100.8 مليون سهم إلى نفس الشركة بقيمة 27.4 مليون دولار.

وبلغ متوسط سعر السهم فى العملية الأولى 0.31 دولار للسهم، بينما بلغ سعر السهم فى الصفقة الثانية 0.27 دولار للسهم ،وجرى تنفيذ الصفقتين عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية،وانخفضت حصة بنك مصر بعدهما من 15.78% إلى 9.48%.

وأظهر الإفصاحات ارتباك بنك مصر بمحفظتى استثمار تابعتين (رقم 41)، ورقم (50) تستحوذان مجتمعتين على نسبة ضئيلة من أسهم فوري تعادل (0.61%).

وتتيح القواعد المنظمة للاكتتابات فى سوق المال المصرى للمساهم القديم الذى ثبت حقه فى الاكتتاب منذ صدور قرار السلطة المختصة بالزيادة، بيع أسهمه الأصلية محملة بالحق فى الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة إلى أى مستثمر جديد (وهو ما فعله بنك مصر والبنك الأهلى فى الصفقة).

وكشفت وسائل إعلام أجنبية (وكالة بلومبرج) فى 22 مارس الماضى عن دخول أحد صناديق الثروة السيادية الإمارتية فى مفاوضات لشراء بعض حصص مملوكة للحكومة المصرية فى عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية.

وشملت هذه المفاوضات حصصا فى شركات، البنك التجارى الدولى، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة، مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”،إضافة إلى فوري للمدفوعات الإلكترونية.