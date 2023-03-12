«سي آي كابيتال» تحقق أعلى إيرادات وصافي ربح في تاريخها

أعلنت سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، اليوم الأحد، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن نتائج الأعمال لعام 2022 والتي شهدت أداء غير مسبوق لكل المؤشرات المالية، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 9% على أساس سنوي لتبلغ 3.9 مليار جنيه – وفي حال استبعاد العوائد غير المتكررة بالعام الماضي ترتفع الإيرادات بنسبة 37%.

وقالت “سي اي كابيتال”، في بيان للبورصة، أن صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية قد ارتفع بنسبة 17% عن العام السابق ليبلغ 796 مليون جنيه، وهو الأعلى في تاريخ الشركة، كما ارتفع إجمالي محفظة التمويل بنسبة 67% عن العام السابق، ليسجل أعلى مستوياته بقيمة 18.5 مليار جنيه بنهاية العام.

ومن جانبه صرح هشام جوهر الرئيس التنفيذي لسي آي كابيتال القابضة أن الشركة حققت نتائج أعمال قوية عبر كافة قطاعاتها.

وأضاف أنه إلى جانب الأداء الاستثنائي لكل أنشطة التمويل غير المصرفي، تمكن بنك الاستثمار من تحقيق نمو غير مسبوق على الرغم من التحديات المتعددة التي واجهت أسواق المال.

وأوضح أن الشركة نجحت في مواصلة تحقيق أعلى معدلات العائد على حقوق الملكية، والذي استمر فوق مستوى 20% لعدة أعوام متتالية، ليسجل 21.6% خلال عام 2022، وهو أعلى معدلات القطاع.

هشام جوهر

كما نجحت الشركة في الحفاظ على مستهدفات الإدارة في الإبقاء على معدل التكاليف على الدخل عند مستوى 40% بفضل الاستفادة القصوى من الموارد وإدارة الميزانية بشكل متميز.

وعلى صعيد الخدمات المالية غير المصرفية، حافظت شركة كوربليس للتأجير التمويلي على مكانتها الرائدة بالسوق المصري بحصة سوقية تقدر بـ 18.3% من إجمالي قيمة العقود الجديدة، وذلك بعد تحقيق نمو سنوي بلغ 25% بإجمالي 7.2 مليار جنيه مع نهاية العام.

كما نمى حجم محفظة الشركة بنسبة 70%، ليصل إلى 14.8 مليار جنيه، كما ارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 19% عن العام السابق مسجلًا 515 مليون جنيه بنهاية عام 2022.

كما واصلت شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر نتائجها الاستثنائية على كافة الأصعدة، حيث ارتفع إجمالي القروض الجديدة بنسبة 41% على أساس سنوي، مسجلًا 3.3 مليار جنيه بنهاية العام. وانعكس الأداء التشغيلي المتميز للشركة على صافي الربح بعد الضرائب الذي بلغ 333 مليون جنيه ، بارتفاع 66% عن العام السابق.

وحققت الشركة نمو سنوي في إجمالي القروض بنسبة 48% ليبلغ 2.5 مليار جنيه، كما تمكنت الشركة من زيادة قاعدة عملائها لتصل إلى 164 ألف عميل، وواصلت توسعها الجغرافي من خلال إضافة 27 فرع جديد خلال عام 2022، ليبلغ إجمالي عدد الفروع 132 فرع في 20 محافظة بمختلفة أنحاء الجمهورية.

وحققت شركة سي آي كابيتال للتمويل العقاري نموًا ملحوظاً في حجم المحفظة بنسبة 98% عن العام السابق، ليبلغ 677 مليون جنيه مقابل 342 مليون جنيه خلال عام 2021.

وبلغ إجمالي القروض 550 مليون جنيه خلال عام 2022 بزيادة قدرها 110% عن العام السابق، في حين ارتفع صافي الربح بمعدل عشرة أضعاف عن العام السابق، ليبلغ 15.4 مليون جنيه بنهاية 2022.

وعلى صعيد بنك الاستثمار، نجح نشاط السمسرة في الأوراق المالية في زيادة حصته السوقية بنهاية العام بنسبة 13.8%، وبلغ إجمالي الإيرادات 334 مليون جنيه، بارتفاع 35% عن العام السابق مدعومًا بنمو عمولات الأوراق المالية وأنشطة التداول بالهامش بالإضافة إلى عمولات الدخل الثابت.

ونجحت شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول في تحقيق أداء قوي خلال عام 2022، حيث تصدرت قوائم الأداء للعديد من فئات الصناديق.

واختتمت الشركة عام 2022 كأحد أكبر مديري الأصول بإجمالي الأصول المدارة، حيث بلغ إجمالي الأصول المدارة 53.5 مليار جنيه بارتفاع سنوي 254٪، في حين نمت الحصة السوقية للشركة إلى 32.3٪ بنهاية عام 2022 مقارنة بحصة سوقية بلغت 6.8٪ نهاية عام 2021.

وشهد عام 2022 أداء قوي لنشاط الترويج وتغطية الاكتتابات، حيث نجحت الشركة في إتمام 8 صفقات بارزة بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه تنوعت بين أسواق رأس المال، وأسواق الدين، وصفقات الدمج والاستحواذ. وحقق القطاع إيرادات بلغت 85 مليون جنيه مصري خلال عام 2022.

وأكد جوهر أن الشركة تمتلك كافة العوامل التي تمكنها من تحقيق نتائج استثنائية في ظل تحديات السوق، وعلى رأسها فريق عمل متميز يضم أفضل الكوادر وباقة متنوعة من الخدمات المالية. وتتطلع الشركة للمضي قدمًا في توسعها الجغرافي وتعزيز باقة خدماتها وترسيخ ريادتها للسوق المصري بدعم من مساهمها الرئيسي بنك مصر.