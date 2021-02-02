«سي آي كابيتال»: تحسن الاستهلاك يدعم نمو الناتج المحلي العام المقبل

النمو المتوقع للعام المالي المقبل 2021 نحو 3%

توقع منصف مرسى، الرئيس المشارك لقسم البحوث فى “سى آى كابيتال”، تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 2.7 و3% العام المالى المقبل 2021 – 2022، مدفوعًا بتحسن معدلات الاستهلاك، المُرجح أن يحقق نموًا بنحو 3%.

وأشار “مرسي” إلى أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين، التى حافظت على سعر العملة العام الماضى، ستدعم أيضًا النمو الاقتصادى المتوقع، مُرجحًا ارتفاعها لمستويات 28 مليار دولار، بدعم استمرار جاذبية الأسواق الناشئة، وعلى رأسها السوق المصرية.

ورجح أيضًا توقع تحسن مستويات الاستثمار الأجنبى المباشر، مقارنة مع مستويات 2019 – 2020، وإن كان بمستويات ضعيفة.

جدير بالذكر أن وزير المالية قال – فى تصريحات صحفية ديسمبر الماضى- إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين بلغت 24 مليار دولار.

وعلى صعيد السياحة، قال “مرسى” إن حركة القطاع ستُظهر بوادر تحسن بداية من النصف الثانى للعام المالى 2021 – 2022، كما رجح خفضًا جديدًا فى أسعار الفائدة نسبته 1%.