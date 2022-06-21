«سي آي كابيتال» تتوقع عدم تأثر نتائجها المالية بإيقاف «دايناميك لتداول الأوراق المالية»

تتوقع شركة سي آي كابيتال القابضة (التابعة لبنك مصر) عدم تأثر القوائم المالية بالإيقاف المؤقت لنشاط شركتها التابعة دايناميك لتداول الأوراق المالية عن النشاط.

وقالت سي آي كابيتال، فى إفصاح مرسل، للبورصة المصرية، الثلاثاء، إن هذا الإيقاف لن يترتب عليه أي أثر سلبي على القوائم المالية نظرًا لعدم مشاركة دايناميك لتداول الأوراق المالية فى صافى الربح الذى تحققه المجموعة.

وأكدت الشركة مضيَّها فى تحقيق إستراتيجيتها الموضوعة من مجلس الإدارة بهدف تعظيم أرباحها من خلال استثماراتها المتنوعة فى مجالات الاستثمار المختلفة.

يُشار إلى أن قرار الوقف المؤقت لنشاط شركة دايناميك لتداول الأوراق المالية اتخذ فى اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 26 مايو 2022، وما زال تفعيله متوقفًا على التنسيق مع هيئة الرقابة المالية.

ويتركز نشاط سي آي كابيتال فى مجالات: التأجير التمويلي، التمويل متناهي الصغر، وخدمات بنوك الاستثمار، تداول الأوراق المالية، ولدى الشركة أكثر من 60 فرعًا على مستوى الجمهورية.

واحتلت الشركة فى عام 2021 المركز الثانى بترتيب الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية بمصر بنسبة استحواذ 9.6% من حجم السوق.

سي آي كابيتال استحوذت على حصة فى كليوباترا بقيمة 1.83 مليار جنيه ديسمبر الماضى

مستشفيات كليوباترا

ودخلت الشركة مؤخرًا القطاع الصحى عبر الاستحواذ على حصة أسهم مؤثرة (23% تقريبًا) بمجموعة مستشفيات كليوباترا، أكبر كيان طبى خاص فى مصر، وذلك عبر شركة تابعة تحمل اسم (MCI CAPITAL).

ونفذت إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية عملية الاستحواذ بالبورصة المصرية فى 30 ديسمبر الماضى بقيمة إجمالية قدرها 1.83 مليار جنيه تقريبًا.

ويستحوذ بنك مصر على 40% من أسهم شركة (إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية)، بينما تستحوذ سي آى كابيتال القابضة على 60%.

وأصبحت سي آى كابيتال القابضة نفسها إحدى الشركات التابعة لبنك مصر منذ 16 مارس 2021 بعد صفقة استحواذ على غالبية أسهمها (90%) بقيمة 3 مليارات جنيه تقريبًا.

وارتفعت محفظة الأصول المدارة من قبل بنك مصر بعد تلك الصفقة إلى 35 مليار جنيه (بطريقة مباشرة وغير مباشرة)، وفقًا لمصادر تحدثت للمال آنذاك.

وانتشرت خلال الأسابيع الماضية أخبار حول دخول بنك أبو ظبي الأول (أكبر بنك فى دولة الإمارات العربية المتحدة) فى مفاوضات للاستحواذ على الشركة، إلا أنها نفت علمها بذلك، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة 2 يونيو الماضى.

وباع بنك مصر فى شهر أبريل الماضى حصة من أسهمه فى شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى حقوق اكتتاب فى زيادة رأس المال الأخيرة إلى أبو ظبى القابضة “ADQ” مقابل 61.6 مليون دولار.