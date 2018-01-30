سي آي كابيتال: الاستثمارات الأجنبية تنتظر تراجع أسعار الفائدة

أحمد على وأسماء السيد:توقع محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة سي آي كابيتال والرئيس التنفيذي، أن يجذب الخفض المتوقع بأسعار الفائدة مزيدا من الاستثمارات للسوق المحلية.وقال عطا الله خلال المؤتمر الذي نظمته الشركة اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تقوم باستكمال برنامجها الإصلاحي، وهو ما يدعم وضع السوق

أحمد على وأسماء السيد:

توقع محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة سي آي كابيتال والرئيس التنفيذي، أن يجذب الخفض المتوقع بأسعار الفائدة مزيدا من الاستثمارات للسوق المحلية.

وقال عطا الله خلال المؤتمر الذي نظمته الشركة اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تقوم باستكمال برنامجها الإصلاحي، وهو ما يدعم وضع السوق بشكل كبير، مثلما شهدنا ارتفاع معدلات النمو عن الفترة الماضية.

البورصة تحتاج مزيدا من الطروحات الحكومية والخاصة

وأضاف عطا الله أن البورصة المصرية تحتاج لزيادة عمقها من خلال مزيد من الطروحات سواء الحكومية أو القطاع الخاص لتغطيه قطاعات عدة اختفت مؤخرًا منها.

وأوضح أن هناك قطاعات في البورصة اختفت بسبب دخول مستثمرين للاستحواذ على إجمالي أسهم الشركات، مشيرا إلى أن تحركات المتعاملين الخارجين في حاجة لتغطية احتياجتها.