سي آي كابيتال : الاستثمارات الأجنبية تنتظر تراجع أسعار الفائدة

أحمد على وأسماء السيد: توقع محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سي آي كابيتال” والرئيس التنفيذي، أن يجذب الخفض المتوقع لأسعار الفائدة المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية . وأضاف – خلال مؤتمر نظمته شركته اليوم الأحد – أن الحكومة تقوم باستكمال برنامجها الإصلاحي، وهو ما يدعم وضع السوق بشكل كبير، مثلما شهدنا بارتفاع معدلات النمو عن الفترة الماضية.
توقع محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سي آي كابيتال” والرئيس التنفيذي، أن يجذب الخفض المتوقع لأسعار الفائدة المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية .
وأضاف – خلال مؤتمر نظمته شركته اليوم الأحد – أن الحكومة تقوم باستكمال برنامجها الإصلاحي، وهو ما يدعم وضع السوق بشكل كبير، مثلما شهدنا بارتفاع معدلات النمو عن الفترة الماضية.