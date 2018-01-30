سي آي كابيتال : الاستثمارات الأجنبية تنتظر تراجع أسعار الفائدة

أحمد على وأسماء السيد:توقع محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سي آي كابيتال" والرئيس التنفيذي، أن يجذب الخفض المتوقع لأسعار الفائدة المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية .وأضاف - خلال مؤتمر نظمته شركته اليوم الأحد - أن الحكومة تقوم باستكمال برنامجها الإصلاحي، وهو ما يدعم وضع السوق بشكل كبير،

أحمد على وأسماء السيد: توقع محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سي آي كابيتال” والرئيس التنفيذي، أن يجذب الخفض المتوقع لأسعار الفائدة المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية . وأضاف – خلال مؤتمر نظمته شركته اليوم الأحد – أن الحكومة تقوم باستكمال برنامجها الإصلاحي، وهو ما يدعم وضع السوق بشكل كبير، مثلما شهدنا بارتفاع معدلات النمو عن الفترة الماضية.