بورصة وشركات

سي آي كابيتال : الاستثمارات الأجنبية تنتظر تراجع أسعار الفائدة

أحمد على وأسماء السيد:توقع محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سي آي كابيتال" والرئيس التنفيذي، أن يجذب الخفض المتوقع لأسعار الفائدة المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية .وأضاف - خلال مؤتمر نظمته شركته اليوم الأحد - أن الحكومة تقوم باستكمال برنامجها الإصلاحي، وهو ما يدعم وضع السوق بشكل كبير،
12:18 م, الثلاثاء, 30 يناير 18 12:18 م, الثلاثاء, 30 يناير 18

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أحمد على وأسماء السيد:

توقع محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سي آي كابيتال” والرئيس التنفيذي، أن يجذب الخفض المتوقع لأسعار الفائدة المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية .

وأضاف – خلال مؤتمر نظمته شركته اليوم الأحد – أن الحكومة تقوم باستكمال برنامجها الإصلاحي، وهو ما يدعم وضع السوق بشكل كبير، مثلما شهدنا بارتفاع معدلات النمو عن الفترة الماضية.  

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