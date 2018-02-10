سي آي كابيتال: الإصلاحات الاقتصادية عززت جاذبية البورصة للمستثمرين الأجانب‎

المال - خاصقال عمرو أبو العينين مدير قطاع الأصول في سي آي كابيتال، إن المستثمرين عادة ما يتوجهون بأموالهم للأسواق المليئة بالفرص، وهو ما يتمتع به سوق المال المصري، والذي ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال العامين الماضيين في تحسين صورته للمستثمرين الأجانب.وتابع أبو العينين خلال كلمت

المال – خاص



قال عمرو أبو العينين مدير قطاع الأصول في سي آي كابيتال، إن المستثمرين عادة ما يتوجهون بأموالهم للأسواق المليئة بالفرص، وهو ما يتمتع به سوق المال المصري، والذي ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال العامين الماضيين في تحسين صورته للمستثمرين الأجانب.

وتابع أبو العينين خلال كلمته بمؤتمر أقامه معهد المحللين الفنيين اليوم: إن برامج الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابًا على معدلات النمو، كماعززت جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب.

ويرى أبو العينين أن السوق المحلي يجب أن يدخل مضمار المنافسة مع الأسواق العالمية لجذب كبار المستثمرين العالميين، في ضوء التحركات الإيجابية للاقتصاد، والمنتجات التي تم طرحها بالسوق، والمكاسب التي تمكن السوق من اقتناصها.

واستشهد أبو العينين خلال كلمته بالأسواق التي تمكنت من تحقيق نجاح في تجارب مماثلة للسوق المصري، كموريشيوس، ونيجيريا.