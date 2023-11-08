«سي آي كابيتال» : إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 255 مليون جنيه لصالح «أور» لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة



أعلنت شركة سي آي كابيتال، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 255 مليون جنيه مصري لصالح شركة أور للتوريق .

وكانت شركة “أور” لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسيلة، محيل ومنشئ المحفظة.

وبذلك تتمكن شركة سي آي كابيتال من تنفيذ 16 صفقة متنوعة بمجال سوق الدين المصري بقيمة إجمالية 34.726 مليار جنيه خلال الـ 12 شهرا الماضية.

ويأتي إصدار شركة “أور” لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على شريحتين، الأولى بقيمة 168 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 87 مليون جنيه بفترة استحقاق 11 شهرا.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

حيث حصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف “P1 ” وهو أعلى تصنيف ائتماني.

يذكر أن شركتا سي آي كابيتال وأور للاستشارات المالية والبنك العربي الأفريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي ومدير الإصدار.

بينما قام مكتب”KPMG” حازم حسن بدور المراجع المالي، وقام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.