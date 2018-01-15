سي آي كابيتال: أسهم الرعاية الصحية والأدوية الخيار الاستثمارى الأمثل

خالد بدر الدينأكد خالد درويش، مدير إدارة محافظ الأسهم في شركة CI كابيتال لإدارة الأصول، أن أسهم شركات الرعاية الصحية والأدوية هى أفضل خيارات الأسهم للمستثمرين فى البورصة هذا العام، مع توسع الحكومة فى برامج التأمين الصحى الشامل.ويرى أيضا خالد أن الشركات التى فازت بعقود لتنفيذ مشروعات بنية أساسية



خالد بدر الدين

أكد خالد درويش، مدير إدارة محافظ الأسهم في شركة CI كابيتال لإدارة الأصول، أن أسهم شركات الرعاية الصحية والأدوية هى أفضل خيارات الأسهم للمستثمرين فى البورصة هذا العام، مع توسع الحكومة فى برامج التأمين الصحى الشامل.

ويرى أيضا خالد أن الشركات التى فازت بعقود لتنفيذ مشروعات بنية أساسية ضخمة وشركات المنتجات الاستهلاكية التى تعافت من صدمة تدهور الجنيه بسبب التعويم فى نوفمير 2016 فرص جيدة للاستثمار فيها.

وحذر خالد، في محادثة هاتفية مع وكالة بلومبرج، من أسهم العقارات التى ارتفعت أكثر من اللازم بعد التعويم وبسرعة أكثر من اللازم، فى حين فشلت الدخول والأجور فى مواكبة ذلك الارتفاع، ويحذر أيضا من الأسهم البنكية بسبب الضرائب الجديدة على قطاع البنوك واحتمال خفض أسعار الفائدة مما سيؤدى إلى تزايد الضغوط على على هذه الأسهم هذا العام.



وذكرت وكالة بلومبرج، أن البورصة المصرية سجلت العام الماضى أكبر مكاسب بين جميع البورصات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تطبيق الحكومة للإصلاحت الهيكلية التى ساعدت على اجتذاب المستثمرين الأجانب لأسواق ديونها وأسهمها.

وقال خالد إن ثقة المستثمرين فى الأسهم ستظل قوية وإيجابية خلال العام الجديد مع تداول العديد من الأسهم عند تقييمات جذابة كما أن الظروف الداعمة مستمرة فى الاقتصاد المصرى لدرجة أنه حتى إذا اتجهت الأسهم نحو الاتجاه السالب فإنها ستظل دفاعية جدا، لا سيما أسهم قطاع الرعاية الصحية والأدوية التى لم تتأثر كثيرا مثل بقية الأسهم أثناء ثورة 25 يناير عام 2011 التى هوى فيها المؤشر الرئيسى EGX 30 بحوالى 49 % بالعملة المحلية.

ومن الشركات التى من المتوقع أن تحقق مكاسب واضحة شركة ابن سينا فارما بحوالى خمسة أمثال خلال 2-5 أعوام و الشركة المصرية العالمية للأدوية التى يجرى التعامل فى أسهمها بانخفاض 50 % عن زميلاتها من شركات الأدوية.

وهناك أيضا شركة السويدى إلكتريك التى تعد وكيل لمشروعات البنية التحتية الضخمة لدرجة أنه من المتوقع أن تحقق مكاسب أكثر من نسبة 99 % التى سجلتها العام الماضى بفضل تقييماتها الرخيصة لأسهمها وكذلك شركة جهينة لصناعات الأغذية التى من المتوقع أن تربح 14 % هذا العام بعد أن كسبت 70 % العام الماضى.