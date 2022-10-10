«سي آي استس مانجمنت» تُطلق «مصر آكويتي» كأول صندوق تابع لها للاستثمار في الأسهم

كشف عمرو أبو العنين الرئيس التنفيذي فى “سي آي استس مانجمنت”، عن إطلاق الشركة أول صندوق تابع لها تحت اسم “مصر اكويتي” للأسهم ذات العائد التراكمي.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الشركة الآن، إلى أن هذا الصندوق هو الأول لصالحها بخلاف مجموعة الصناديق التي تتولى إدارتها، مؤكدًا أنه سيكون البداية وقد يتم إطلاق مجموعة أخرى لهم الفترات المقبلة.

وأشار إلى أن اختيار توقيت إطلاق الصندوق تم في فترة الأسبوع العالمي للثقافة المالية، موضحًا أن السوق المصرية على الرغم من أدائها المتذبذب من بداية العام الجاري إلا أنها تعتبر الأفضل بين نظائرها الناشئة.

وفيما يتعلق بأداء شركة سي اي استس مانجمنت أوضح أنها حققت نجاحًا كبيرا خلال الفترات الماضية في مجال إدارة الأصول.