«سي آي استس مانجمنت» تعتزم إطلاق 3 صناديق جديدة خلال العام المقبل

قال عمرو أبو العنين، الرئيس التنفيذي بشركة “سي آي استس مانجمينت” إن هناك مخططات لإطلاق 3 صناديق جديدة متنوعة خلال العام المقبل 2023.

وأضاف أبو العنين، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الإثنين، أن الشركة تخطط لجعل الصندوق الأول التابع لها “مصر أكويتي” ـ والذي تم إطلاقه فعليا ـ واحدا من أكبر 10 صناديق للأسهم في السوق المصرية خلال عام.

وأوضح إيمن عامر رئيس القطاع الاستراتيجي في الشركة أن 90% من أصول الصندوق المستهدفة ستوجة للأسهم والـ 10% المتبقية ستوجه لأدوات أخرى للكاش كأذون الخزانة والسندات.

وقال عامر إن انخفاض مضاعفات الربحية بواقع 5 مرات فقط في سوق الأسهم المحلية تخلق منها وعاء جاذبا للاستثمار من بين الأسواق الناشئة.