سيولة جديدة مرتقبة لـ«البورصة» عقب تثبيت الفائدة.. و«EGX30» يستهدف 11800 نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى أن تشهد البورصة المصرية تحركات إيجابية الأسبوع الحالى، مدعومة بقرار البنك المركزى بشأن تثبيت أسعار الفائدة، وظهور سيولة جديدة على خلفية قرب التداول على سهم ماكرو جروب، فضلًا عن الأداء الإيجابى لأسهم العقارات والبتروكيماويات والخدمات المالية.

ورجح الخبراء تمكن مؤشر البورصة الرئيسى من اختراق مستوى 11800 نقطة، وصعود نظيره EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة فى اتجاه 2200 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعى، بواقع %1.2 للمؤشر الرئيسى EGX30، ليغلق عند مستوى 11638 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 EWI، بنحو %1.55 مسجلًا 2163 تقطة، كما ارتفع «الأوسع نطاقًا» EGX100 EWI، بنسبة %2.12 عند مستوى 3193 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التعاملات على الأسهم الأسبوع الماضى 3.97 مليار جنيه، مقابل 2.83 مليار الأسبوع السابق له.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 9.1 مليار جنيه، ليسجل 749.9 مليار الأسبوع الماضى، مقابل 740.8 مليار مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.

وسيطر المصريون على %75 من تعاملات السوق، مقابل 16.5% للأجانب، و%8.4 للعرب.

وسجل المصريون والعرب صافى شراء بقيمة 120، و52.8 مليون جنيه على الترتيب، والأجانب صافى بيع بقيمة 172.9 مليون جنيه.

وأشار محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى تباين أداء مؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع الماضى، ليتمكن مؤشرها الرئيسى من الإغلاق على صعود قرب مستوى 11630 نقطة.

وتوقع تحسن أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الحالى، مستفيدة من قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة، فضلًا عن انتهاء عمليات الاكتتاب فى طرح شركة ماكرو للمستحضرات الطبية ودخول سيولة جديدة للسوق مع بداية التداول على السهم.

ورجح «عطا» صعود مؤشر EGX30 ، ليتمكن من اجتياز مستوى 11800 نقطة الأسبوع الحالى، مرجحًا استهداف EGX70 الصعود فى اتجاه مستوى 2200 نقطة.

يذكر أن إدارة البورصة قررت السماح بتسجيل الأوامر للاكتتاب فى طرح «ماكرة جروب» على شاشات الـ O.P.R اعتبارًا من يوم 24 يناير الماضى ولمدة 10 أيام عمل على الأقل تنتهى فى نهاية يوم عمل 7 فبراير.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على نشرة طرح ماكرو جروب للمستحضرات الطبية «ماكرو كابيتال»، بغرض بيع 264.51 مليون سهم بنسبة %45.8 من أسهم رأس مال الشركة عن طريق الطرح فى السوق الثانوى بسعر 6.05 جنيه للسهم، من خلال الطرح العام والخاص.

من جانبه، قال محمد رضوان، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن مؤشر EGX30، استطاع الارتداد بقوة مع تحسن نسبى فى أحجام التداول، ليقترب من مستوى المقاومة المهم بجلسة نهاية الأسبوع الماضى عند 11730، والتى تمثل مستوى مقاومة محورى للأسبوع الحالى.

ونوه إلى أن تأكيد المؤشر على اختراق المقاومة السابق ذكرها سيكون بمثابة انطلاق جديد صوب مستويات 12000- 12065 نقطة.

ولفت «رضوان» إلى أن EGX30 تمكن فى النصف الاول من شهر يناير المنقضى التحول إلى الاتجاه الصاعد على المديين المتوسط وطويل الأجل، مع وصوله لمستويات 12065 نقطة.

وأشار إلى أن المؤشر شهد ظهور عمليات جنى أرباح طبيعية استمرت نحو 10 جلسات، ما دفعته للاقتراب من منطقة الدعم 11400- 11450 نقطة.

ونوه «رضوان»، إلى أن التراجعات الأخيرة تزامنت مع انخفاض فى أحجام التداول، الأمر الذى يعكس سيكولوجية الاتجاه الصاعد.

وقال إن EGX30، لديه مستويات مستهدفة للأسبوع الحالى، وهى المقاومة الرئيسية 11730 نقطة أو الدعم الرئيسى 11400 نقطة.

واستكمل «رضوان»، أنه من الناحية الفنية تظل فرص الصعود أعلى المقاومة الأمر الأقرب بدعم من أسهم قطاعات العقارات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية والبتروكيماويات. ونصح المتعاملين بزيادة الوزن النسبى للأسهم القيادية عن نظيرتها فى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة