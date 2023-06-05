سيولة البورصة تتدفق نحو الأسهم الصغيرة.. و«Egx70» يكسر قمته التاريخية

قال متعاملون ومحللون فنيون إن البورصة المصرية شهدت، اليوم، انتقال السيولة من الأسهم الكبيرة إلى نظيرتها الصغيرة؛ نتيجة استمرار الضغوط البيعية على الأوراق القيادية بالسوق.

وتوقّعوا استمرار الضغوط على المؤشر الرئيسي “Egx30″، ليختبر منطقة 17100 نقطة، هذا الأسبوع، كما رجّحوا دخول مؤشر الأسهم الصغيرة و المتوسطة “Egx70” في تصحيح نحو مستوى 3200 نقطة، بعد أن واصل كسر قمم تاريخية جديدة، خلال جلسة اليوم.

وسجلت مؤشرات السوق، الاثنين، تباينًا في الأداء، إذ هبط “Egx30” بنسبة 0.63% ليصل إلى 17345 نقطة، بينما ارتفع “Egx70” بنحو 2.04% إلى 3461 نقطة، كما صعد “Egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.28% إلى 5113 نقطة.

وحققت السوق قيم تداولات على الأسهم بلغت 3.05 مليار جنيه، وجرى التعامل على 203 ورقات مالية، ارتفع منها 52، وانخفض 100، بينما استقر 51 عند مستويات جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيم تداولات قدرها 107.6 و11.9 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضّل الأجانب البيع بصافي قدره 119.5 مليون جنيه.

وقال سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة “أصول القابضة”، إن “Egx30” واجه، اليوم، ضغوطًا بيعية تراجع على إثرها 109 نقاط؛ نتيجة هبوط الأسهم القيادية واقتراب المؤشر من منطقة المقاومة المهمة عند 17700 نقطة.

وأوضح أن السوق ما زالت تتحرك في اتجاه عرضي صاعد بين 17100 إلى 17750 نقطة، مشيرًا إلى أن اختراق المستوى الأخير قد يدفعها لملامسة القمة السابقة 18150 نقطة.

وتوقّع الفقي إعادة تكوين مراكز شرائية جديدة عند المستويات المذكورة سابقًا، حال استقرار السوق أعلى منطقة 17100 نقطة.

ولفت إلى أن “Egx70” لا يزال يغرد منفردًا محققًا قممًا تاريخية جديدة بإغلاقه عند 3461 نقطة، الأمر الذي يمهد لتسجيل مستويات أخرى غير مسبوقة.

وقال محمود عطا، مدير الاستثمار فى شركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن “Egx30” تراجع، مع النصف الثاني من جلسة اليوم، دون مستوى 17500 نقطة؛ نتيجة الضغوط البيعية على الأسهم القيادية.

وأوضح أن السوق تشهد تبادلًا في السيولة بين الأسهم الكبيرة و الصغيرة، متوقعًا استمرار العمليات التصحيحية داخل “Egx30″، ليصل إلى مستوى 17100 نقطة، خلال جلسات الأسبوع.

وأشار إلى أن “Egx70” حقق مستويات تاريخية جديدة، اليوم، متوقعًا حدوث عمليات تصحيحية قرابة مستوى 3250 نقطة، يصاحبها تحرك إيجابي للأسهم التي لم تشهد صعودًا خلال الفترة الأخيرة.