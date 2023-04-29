سيوفر نحو 90% من الكابلات خلال 2024.. رئيس الوزراء يتفقد مصنعا لـ«إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت»

خلال زيارته عددًا من المشروعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، اليوم، تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، أحد مصانع شركة “إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت”، المتخصصة في مجال تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات للسيارات بكل أنواعها، وهي إحدى شركات “سوميتومو” اليابانية، التى تُعدّ من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم واليابان.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس أحمد مجدي، مدير المصنع، استعرض خلاله مراحل العمل ودورة الإنتاج بالمصنع، الذي تم افتتاحه خلال النصف الثاني من عام 2022، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

افتتاح أكبر مصنع في العالم للشركة العام المقبل بالعاشر من رمضان وتوفير 10 آلاف فرصة عمل به.. ورئيس الوزراء: دعم ومساندة كاملين لهذه الاستثمارات

وأوضح مجدي أن العمل بهذا المصنع يأتي كخطوة تحضيرية لتعيين وتدريب الموظفين الجدد قبل افتتاح المصنع الضخم خلال عام 2024، والذي يقام على مساحة 150 ألف م2، وسيكون أكبر مصنع فى العالم، ومخطط أن يبدأ تصدير منتجاته في النصف الأول من العام المقبل، ومن المقرر أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، مؤكداً أنه خلال عام 2024 سيوفر المصنع نحو 90% من احتياجاته من الكابلات، لتصنيع الضفائر الكهربائية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بنجاح هذه السلسلة من المصانع للشركة، وبما وفرته من استمارات وفرص عمل، مؤكدًا تقديم الدعم والمساندة الكاملين لمثل هذه الاستثمارات.

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة في المصنع تضمنت خط انتاج الضفائر الكهربائية، وجهاز اختبار وتشغيل الضفائر الكهربائية المنتجة، كما تفقد منطقة التوسعات الجديدة داخل المصنع.

وتفقّد أيضًا رئيس الوزراء منطقة التدريب، والتي أشار فيها مدير المصنع، إلى أنها مخصصة لتدريب الموظفين وتأهيلهم بما يخدم العملية الانتاجية، بحيث يتم تدريبهم على العمليات الانتاجية البسيطة والمعقدة، وأساسيات إدارة المنتج.

ونوّه المهندس أحمد مجدي إلى أن الشركة تمتلك خمسة مصانع في مدينة بورسعيد، ومصنعين في مدينة السادس من أكتوبر؛ ومصنعًا آخر بمدينة العاشر من رمضان،

حيث تقوم الشركة بإنتاج وتصنيع وتصدير مختلف منتجاتها إلى كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا، وروسيا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، بصادرات تتجاوز قيمتها 250 مليون يورو سنويًّا.

وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن الشركة قامت، خلال الفترة الماضية، بالبدء في توسعات جديدة، من خلال إقامة مصنع بمحافظة بورسعيد، ومصنع آخر بمحافظة الجيزة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 50 مليون يورو.

وخلال تفقُّده للمصنع، قام رئيس الوزراء بإدارة حوار ودي مع أحد شباب العاملين بالمصنع، للاطمئنان على أوضاعهم، وبخاصة سبل ووسائل الانتقال، وورديات العمل، والأجور الخاصة بهم، ومختلف جوانب العمل الأخرى،

وأشاد بالجهود المبذولة من قِبل شباب العاملين بالمصنع، وإقبالهم على العمل بالمجالات التكنولوجية المختلفة، الأمر الذي يدفع عجلة النمو بسواعد الشباب المصري.

وتم الإشارة إلى أن شركة “إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت” هي إحدى المشروعات المقامة على أرض مصر وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة،

حيث وصل حجم استثماراتها إلى ما يعادل مليار يورو سنويا، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل داخل مصانعها المختلفة بالقاهرة الكبرى وبورسعيد.

وشركة سوميتومو ايجيبت استطاعت أن تكون أكبر شركة أجنبية تعمل بنظام المنطقة الحرة مصدرة في مصر لسنتين علي التوالي 21 و 22 كما حصلت الشركة علي جائزة أكبر مصدر للبراندات العالمية لسنة 2022.

وقام رئيس الوزراء في نهاية تفقده للمصنع، بالتقاط الصور التذكارية مع أعضاء مجلس إدارة الشركة.