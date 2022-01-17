اقتصاد وأسواق

سيوة تتجمل لانطلاق المهرجان الدولى الخامس للتمور

يبدأ 22 وحتى 24 يناير الجاري
معتز محمود 2:49 م, الأثنين, 17 يناير 22 2:49 م, الأثنين, 17 يناير 22

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قام محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة بمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات المهرجان الخامس للتمور بسيوة فى الفترة من 22 وحتى 24 يناير الجاري بالمرور وتكثيف حملات لنظافة والتجميل والرش الضبابي للقضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأمراض.

وذلك بالإضافة الى أعمال تمهيد وتوسعة عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمناطق: رمل الإذاعة، ورمل الحدادين، أبوصحرا ، وذلك لتسهيل الحركة المرورية فى ظل الإقبال الكبير الذى تشهده الواحة خلال تلك الفترة.

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ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تواصل كافة الأجهزة المعنية بمحافظة مطروح الاستعداد الجيد وبمتابعة أعمال النظافة والتجميل حفاظاً على المظهر الجمالي لواحة سيوة والظهور بالشكل المشرف واللائق لها أمام ضيوفها وزوارها من الوفود المصرية والعربية المشاركة خلال فعاليات المهرجان الخامس للتمور بسيوة فى الفترة من 22 وحتى 24 يناير الجاري، وغيرها لاستقبال ضيوف المحافظة مع تضافر كافة الجهود من أجل نجاح المهرجان والجاهزية بجميع المنشآت السياحية والفنادق.

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يذكر أن المهرجان الخامس للتمور بسيوة تنظمه وزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، في الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ يناير الجارى.

ويستهدف المهرجان زيادة صادرات مصر من التمور عبر فتح أسواق جديدة بمشاركة عدد من الشركات المصرية والعربية بالمهرجان، وذلك ضمن مخططات الدولة لتطوير هذا القطاع.

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بقلم معتز محمود

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