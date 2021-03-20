الإسكندرية

سيوة تبدأ حفر 4 آبار عميقة

بطول يقارب ألف متر للبئر الواحد
معتز محمود 8:21 م, السبت, 20 مارس 21 8:21 م, السبت, 20 مارس 21

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عقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة إجتماعاً بحضور العميد عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية بالمحافظة.

حضر الاجتماع المهندس عصام عيد وكيل إدارة الرى والصرف بسيوة والدكتور عبد الصمد عبد الستار أستاذ الأراضي بمركز الصحراء ومديرى الإدارات المعنية وحمزة منصور مقرر اللجنة الدائمة فى سيوة .

يأتى الاجتماع بناءاً على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال معالجة مشكلة ارتفاعى منسوب مياه الصرف الزراعي فى سيوة .

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وتم مناقشة أخر أعمال اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح لمتابعة الأعمال الجارية ، والتى تشمل إنشاء ١٢ بئرا جديدا مع غلق الآبار غير الصالحة.

وفي هذا الصدد، تم البدء بحفر 4 آبار عميقة بطول يقارب ألف متر للبئر الواحد من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بشكل استثنائي لتوفير مياه حديده لحماية الزراعات القائمة، بسبب تملح معظم الأبار السطحية والوزارية بعدد من المناطق مع استكمال المخطط للانتهاء من الوضع النهائى للمشروع.

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وأشار الاجتماع إلى أنه جار توريد مواسير شبكات التوزيع على الآبار العميقة، وتحديد الأعمال المطلوبة للصيانة بالآبار السطحية، و أعمال تعلية وتقوية وتدعيم جسر مصرف المجمع الشرقى وجسر د هيبه على بركة سيوة ضمن مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بواحة سيوه ، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على رصد الإعتمادات المالية لحل مشكلة الصرف الزراعى فى سيوة بتكلفة نحو ٧٢٦ مليون جنيهاً لإنهاء هذه المشكلة بشكل قطعى ونقل مياه الصرف الزراعى خارج الواحة من خلال دراسة مقترح نقل المياه إلى منطقة الكاف ومنها إلى تبغبغ.

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بقلم معتز محمود

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