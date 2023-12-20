سينما 2023 ..تنوع فني وإنتاج تقيده متطلبات السوق

شهدت السينما المصرية عام 2023 انتاج مايقرب 33 فيلما سينمائيا متنوعين بين الكوميديا والأكشن والاثارة ، وكانت هناك أفلاما مميزة مثل ” فوي فوي” الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار الأمريكية وفيلم” وش في وش” و” بيت الروبي” للنجم كريم عبد العزيز وغيرهم .

نرصد في هذا التقرير أراء المتخصصين في الأعمال السينمائية التي تم تقديمها هذا العام وماتميزت به .

أيمن سلامة :السينما والدراما المصرية لهذا العام شهدا ثراء وتنوعا فنيا كبيرا

يرى السيناريست أيمن سلامة أن سينما 2023 شهدت تنوعا كبيرا بين الأفلام الكوميدية والأكشن والتي حملت قضايا مهمة ، لافتا الى أنه كان أحد أعضاء لجنة ترشيح جائزة الأوسكار والذي تم اختيار فيلم” فوي فوي ” لتمثيل مصر في الأوسكار وكان فيلما مهما يطرح قضية جيدة وكان فيلما سينمائيا ممتازا ، وبرغم أنه خرج من السباق لجائزة الأوسكار لكنه يكفي أنه تم وصل للمنافسة كوأحد من افضل 30 فيلما سينمائيا بالعالم .

أضاف ل” المال” أيضا أن أفلام ” وش في وش” و” وبيت الروبي” كانا جيدين أيضا ، بالاضافة لفيلم ” الباب الأخضر” للراحل أسامة أنور عكاشة ، كان مميزا لكن ضعف الانتاج كان سببا في عدم انتشاره ، لكنه طرح قضية مصرية جدا مع طقس مصري .

كما شهدت السينما هذا العام أفلاما اعتمدت على سيناريوهات قوية ، مثل ” وش في وش” و” فوي فوي ” وفق” سلامة” .

وشدد سلامة على أن السينما والدراما المصرية لهذا العام ، شهدا ثراء وتنوعا فنيا كبيرا وستظل مصر هي هوليود الشرق ، فلا توجد دولة في المنطقة العربية كلها أنتجت 33 فيلما سينمائيا هذا العام أو تنوعت في مسلسلاتها التليفزيونية بدرجة كبيرة مثلما قدمت مصر ، لذلك أنا ضد جلد أنفسنا طيلة الوقت لأنه يوجد تطور كبير هذا العام في الأعمال الفنية السينمائية والدرامية على مستوى الانتاج والاخراج ، فنحن سنظل الأفضل دائما على مستوى الكم والكيف .

أحمد سعد الدين :لابد من إعادة النظر في مضمون مايقدم سينمائيا حتى تعود الريادة ثم جمهور السينما

من ناحيته أوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين أنه على مستوى الايرادات ، فهناك أفلاما سينمائية حققت ايرادات كبيرة منها ” بيت الروبي” وغيرهم ، بينما على مستوى الجودة والقيمة الفنية فلم توجد أفلاما جيدة

نوه أن ذلك يرجع للمنتج أولا ثم كاتب السيناريو ثانيا ، لذلك لابد من اعادة النظر في مضمون مايقدم سينمائيا حتى تعود الريادة ثم جمهور السينما في صالات العرض .

أكد سعد الدين أننا نحتاج لفيلم سينمائي يعيش لسنوات وليس لفيلم يتم الضحك عليه لوقت معين فقط ويتم نسيانه فيما بعد ، لاسيما أن أغلب المنتجين يلهثون وراء المضمون في السينما لكن نفتقد للمنتج الفنان حقيقة .

عماد يسري : لدينا أزمة كبيرة في الكتابة وذلك ظهر في العديد من الأفلام السينمائية

وعلق الناقد عماد يسري أن السينما المصرية عام 2023 عانت حقيقة من ضعف الانتاج والجودة ، والدليل انه من 33 فيلما سينمائيا لم يخرج سوى فيلم ” فوي فوي ” كأفضل هذه الأفلام ليتم ترشحيه للأوسكار .

ولفت الى أننا لدينا أزمة كبيرة في الكتابة وذلك ظهر في العديد من الأفلام السينمائية ، وكان أخرها فيلم ” أبو نسب” للنجم محمد امام ، فهناك أزمة في صناعة السينما بدرجة كبيرة هذا العام من ناحية الانتاج والاخراج والتأليف .

وتابع قائلا أنه ليس معنى تحقيق عدة أفلام ايرادات كبيرة لأنها المتواجدة في دور العرض ، أنها أفلاما سينمائية جيدة .

حيث أن الأفلام الكوميدية أصبحت سيئة للغاية ، صناعة السينما في تدهور كبير والدليل أن أفلام ” خرج ولم يعد” وفيلم” دائرة الانتقام” و” غريب في بيتي ” مازالت خالدة في ذاكرة المشاهدين حتى الآن ، أما سينما 2023 لم نخرج بها سوى بفيلم وحيد ” فوي فوي فوي ” ، ولم يكن لنجوم شباك في السينما واجتمع عليه جمهور الوطن العربي وفق” يسري” .