سينما زاوية تعلن تعليق فعالياتها الفنية لمدة 3 أيام تضامنًا مع غزة

أعلنت الصفحة الرسمية لسينما زاوية، تعليق جميع أنشطتها الفنية لمدة 3 أيام، وذلك تضامنا مع أحداث غزة المؤسفة هذه الأيام، وكان آخرها قصف الاحتلال الاسرائيلي لمستشفى المعمداني أمس، الذي راح ضحيته الكثير من الشهداء والأطفال الفلسطينين، ابتداء من اليوم وحتى الجمعة 20 أكتوبر الحالي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا القرار لسينما زاوية، مطالبين القائمين عليها بعرض أعمال سينمائية تتحدث عن القضية الفلسطينينة لتوعية الجمهور بها.

حيث كان من المقرر أن تبدأ اليوم سينما زاوية عرض فيلم “Killers of the Flower Moon” للمخرج مارتن سكورسيزي، حسبما أعلنت بحسابها الرسمي” انستجرام”.