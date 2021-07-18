سينمائيون : يجب أن تكون أفلام الخيال العلمي مصنوعة بشكل أكثر احترافية

يتجه منتجو السينما المصرية في الفترة الحالية لتقديم نوعيات مختلفة من الأفلام السينمائية للجمهور البعيدة تماما عن نمط أفلام الأكشن أو الافلام الكوميديا التي انتشرت في السينما السنوات الماضية ، حيث يقدم صناع السينما تيمة جديدة مختلفة وهي الخيال العلمي على طريقة السينما العالمية التي نشاهدها في هوليود منذ سنوات ، وظهر ذلك مؤخرا في فيلم ” ديدو” بطولة كريم فهمي والذي حقق ايرادات جيدة بدور العرض السينمائية ، وكان أول فيلم سينمائي ينتمي لطبيعة الخيال العلمي منذ ان قدمت هذه النوعية في فترة الخمسينات والستينات في فيلمي ” رحلة الى القمر ” لاسماعيل ياسين وعاشور قلب الاسد لرشدي أباظة وتحية كاريوكا.

كما ينافس الفيلم السينمائي الجديد” موسى ” كذلك بتيمة الخيال العلمي في الايام القادمة بالسينمات ، بطولة كريم محمود عبد العزيز وانتاج سنيرجي ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية واخراج بيتر ميمي .

ماجدة موريس : شيئا يحسب لصناع هذه الافلام ارادتهم في التغيير والتطور في الأفكار

تقول الناقدة ماجدة موريس أن : هذه التجارب السينمائية التي تعتمد على تقديم الخيال العلمي شيئا جديدا على السينما المصرية ، لاسيما أن ذلك قدم عالميا ونشاهده لاول مرة في مصر في فيلم سينمائي.

ونوهت أن الاهم كيفية تنفيذ وصنع الفيلم الذي حوي تيمة الخيال العلمي ، بصورة لايظهر فيها استسهال للفكرة على الشاشة ، حيث يمكن ان نقدم افكار جديدة في السينما لكن لايتم تنفيذها بالشكل السليم وانتاجها بشكل مميز فلاتحقق أي نجاح او تنال اعجاب الجمهور .

وأكدت موريس ان وجود افكار من هذه النوعية حاليا بالافلام السينمائية ، يحسب لصناعها ارادتهم في التغيير والتطور والبعد عن القوالب التقليدية في السينما مثل الاكشن والكوميديا المقدمة لنا طيلة الوقت .

أشرف صقر : الجيل الجديد واعيا لما يقدم له لذلك يجب ان يكون الفيلم مصنوعا بشكل احترافي

قال المنتج أشرف صقر للمال أن : تيمة الخيال العلمي لكي تحقق نجاحا كبيرا مع الجمهور المصري ، يجب ان تقدم بصورة مميزة من حيث التنفيذ وتكنيك الاخراج المقدمة به .

واشار الى ان الجيل الجديد اصبح واعيا بصورة كبيرة بانتشار التكنولوجيا في هذا العصر ، حيث يقوم الاطفال حاليا باستخدام العاب ال3 دي فكيف يتم تقديم فيلما سينمائيا ينتمي للخيال العلمي والجرافيك ويكون بشكل سيئ .

واوضح انه كانت هناك تجربة سابقة منذ سنوات للخيال والجرافيك في فيلم كامب اخراج عثمان ابو لبن ، ولم يكن على المستوى الفني المتوقع وقتها ولم يحقق أي نجاح، لافتا انه يجب ان يظهر الفيلم السينمائي المعتمد على تيمة الخيال العلمي بصورة احترافية وليس مجرد خيال فقط .