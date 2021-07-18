ثقافة وفنون

سينمائيون : يجب أن تكون أفلام الخيال العلمي مصنوعة بشكل أكثر احترافية

وظهر ذلك مؤخرا في فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي والذي حقق إيرادات جيدة بدور العرض السينمائية
أحمد حمدي 6:08 م, الأحد, 18 يوليو 21 6:08 م, الأحد, 18 يوليو 21

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يتجه منتجو السينما المصرية في الفترة الحالية لتقديم نوعيات مختلفة من الأفلام السينمائية للجمهور البعيدة تماما عن نمط أفلام الأكشن أو الافلام الكوميديا التي انتشرت في السينما السنوات الماضية ، حيث يقدم صناع السينما تيمة جديدة مختلفة وهي الخيال العلمي على طريقة السينما العالمية التي نشاهدها في هوليود منذ سنوات ،  وظهر ذلك مؤخرا في فيلم ” ديدو” بطولة كريم فهمي والذي حقق ايرادات جيدة بدور العرض السينمائية ، وكان أول فيلم سينمائي ينتمي لطبيعة الخيال العلمي منذ ان قدمت هذه النوعية في فترة الخمسينات والستينات في فيلمي ” رحلة الى القمر ” لاسماعيل ياسين وعاشور قلب الاسد لرشدي أباظة وتحية كاريوكا.

كما ينافس الفيلم السينمائي الجديد” موسى ” كذلك بتيمة الخيال العلمي في الايام القادمة بالسينمات ، بطولة كريم محمود عبد العزيز وانتاج سنيرجي ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية واخراج بيتر ميمي .

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ماجدة موريس : شيئا يحسب لصناع هذه الافلام ارادتهم في التغيير والتطور في الأفكار

تقول الناقدة ماجدة موريس أن : هذه التجارب السينمائية التي تعتمد على تقديم الخيال العلمي شيئا جديدا على السينما المصرية ، لاسيما أن ذلك قدم عالميا ونشاهده لاول مرة في مصر في فيلم سينمائي.

ونوهت أن الاهم كيفية تنفيذ وصنع الفيلم الذي حوي تيمة الخيال العلمي ، بصورة لايظهر فيها استسهال للفكرة على الشاشة ، حيث يمكن ان نقدم افكار جديدة في السينما لكن لايتم تنفيذها بالشكل السليم وانتاجها بشكل مميز فلاتحقق أي نجاح او تنال اعجاب الجمهور .

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وأكدت موريس ان وجود افكار من هذه النوعية حاليا بالافلام السينمائية ، يحسب لصناعها ارادتهم في التغيير والتطور والبعد عن القوالب التقليدية في السينما مثل الاكشن والكوميديا المقدمة لنا طيلة الوقت .

أشرف صقر : الجيل الجديد واعيا لما يقدم له لذلك يجب ان يكون الفيلم مصنوعا بشكل احترافي

قال المنتج أشرف صقر للمال أن : تيمة الخيال العلمي لكي تحقق نجاحا كبيرا مع الجمهور المصري ، يجب ان تقدم بصورة مميزة من حيث التنفيذ وتكنيك الاخراج المقدمة به .

واشار الى ان الجيل الجديد اصبح واعيا بصورة كبيرة بانتشار التكنولوجيا في هذا العصر ، حيث يقوم الاطفال حاليا باستخدام العاب ال3 دي فكيف يتم تقديم فيلما سينمائيا ينتمي للخيال العلمي والجرافيك ويكون بشكل سيئ .

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واوضح انه كانت هناك تجربة سابقة منذ سنوات للخيال والجرافيك في فيلم كامب اخراج عثمان ابو لبن ، ولم يكن على المستوى الفني المتوقع وقتها ولم يحقق أي نجاح، لافتا انه يجب ان يظهر الفيلم السينمائي المعتمد على تيمة الخيال العلمي بصورة احترافية وليس مجرد خيال فقط .

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بقلم أحمد حمدي

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