سينمائيون يبدأون حملة توقيعات لرفض التنازل عن تيران وصنافير

بدأ العديد من السينمائيين والكتاب اليوم، حملة لجمع التوقيعات في إطار رفضهم للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، للملكة العربية السعودية.

كان عدد من الكتاب والمثقفين قد أعربوا عن استيائهم من التنازل عبر صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعى بشكل فردي، إلى أن أصدروا بيانا بذلك للتوقيع عليه.

نشر الشاعر رفعت سلام، بيانا عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، مطالبا المثقفين والكتاب بالتوقيع عليه.

قال البيان إن جزيرتى تيران وصنافير، جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة المصرية وفق ما تؤكده حقائق التاريخ والجغرافيا، ودفاع الشعب عنهما بدمائه ممثلا في جنود وضباط القوات المسلحة.

ولفت البيان إلى أن الموقعين عليه لا يعتدون بالإجراءات التي قامت بها الحكومة والبرلمان بشأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ويؤكدون على التزامهم بحكم المحكمة الإدارية العليا البات والنهائي، والقاضي بتبعية الجزر لإقليم الدولة المصرية.

وطالب الموقعون على البيان كل مؤسسات الدولة باحترام الدستور الذي دفع المصريون ثمنه من دمائهم واحترام سلطة الشعب المطلقة على أراضيه، ووقف التنازل عن الجزر الذي يهدد الأمن القومي المصري، والذي لا يخدم سوى مصالح الكيان الصهيوني.

كما طالب بالإفراج الفوري عنمن تم إلقاء القبض عليهم لمعارضتهم لما وصفه البيان ببيع الجزر، ودعا الموقعين جموع الشعب المصري للاحتجاج على التنازل غير القانوني وغير الدستوري عن الجزيرتين بكل الوسائل السلمية والقانونية، ويتعهد الموقعون بأن يكونوا في مقدمة هذا الاحتجاج.

البيان هو نفسه الذي وقع عليه سينمائيون ونشره المخرج إيهاب الجارحي، ومن بين الموقعين المخرج داوود عبد السيد، وعلي بدرخان، ومحمد العدل، وريم حجاب، ومحمد دياب، ومعتزة صلاح عبد الصبور، وأمير رمسيس، وباسل رمسيس، وأكثر من 60 سينمائي أخر.

