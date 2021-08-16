سينمائيون : كريم محمود عبد العزيز قدم تجربة مختلفة في «موسى»

عاد الفنان كريم محمود عبد العزيز لجمهور السينما المصرية عبد غياب طويل بفيلم سينمائي جديد “موسى” الذي طرح بدور العرض مؤخرا ، وشهد تقديم تجربة سينمائية مختلفة لأول مرة في مصر بتجسيده شخصية روبوت ويتعامل مع الأشخاص من حوله بطريقة معينة ، الفيلم إخراج بيتر ميمي.

نرصد في هذا التقرير آراء بعض المتخصصين في فيلم موسى الجديد الذي طرح مؤخرا بدور العرض للفنان كريم محمود عبد العزيز من حيث الإيجابيات والسلبيات لهذه التجربة السينمائية.

دعاء حلمي : صناع الفيلم اهتموا بتقديم تجربة سينمائية جديدة وأغفلوا السيناريو الجيد

وقالت الناقدة دعاء حلمي، إن الأفلام السينمائية الجديدة التي تم طرحها مؤخرا بدور العرض مثل موسى لكريم محمود عبد العزيز وغيرها ، تشهد تجارب سينمائية جديدة على السينما المصرية من حيث فكرة تقديم أول روبوت بالشرق الأوسط واستخدام الجرافيك فيه بصورة متطورة ، وذلك شيء إيجابي.

وأشارت إلى أنه للأسف الفيلم لم يحظ بإعجاب الكثيرين ، لأنه كان هناك اهتمام بتقديم تجربة جديدة في السينما مثلما شاهدنا فيلم النمس والإنس لمحمد هنيدي أيضا تم الاعتماد على تقديم تجربة فيلم كوميدي رعب لأول مرة في السينما بصورة تقنية متطورة.

لكن مع الأسف هذه التجارب الجديدة في الصورة والتقنيات المستخدمة والجرافيك المتطور أيضا ، ينقصها تقديم سيناريو وقصة جيدة تعيش مع الجمهور لسنوات وليس الاعتماد فقط على كونها تجارب جديدة في الصورة والجرافيك سواء الرعب في النمس والإنس أو تقديم روبوت في موسى ، لكن هناك خلل ما في السيناريو المقدم في الفيلمين للأسف لذلك لن يبقيان في ذاكرة المشاهدين بعد فترة وإنما يعتمد صناعهما على فكرة إبهار الجمهور فقط بتقديم تجارب جديدة في السينما أشبه بالسينما العالمية وما يقدم فيها.

مها متبولي : كريم موهوب لكن بطل العمل هو بيتر ميمي

وترى الناقدة مها متبولي، أن كريم محمود عبد العزيز فنان موهوب ، لكن برغم أدائه المميز في دوره بالفيلم لكن العمل كان ينقصه عناصر أخرى مثل السيناريو والإخراج الجيدين ، والبطل في هذا الفيلم هو بيتر ميمي لأنه صاحب فكرة العمل من الأساس .

ولفتت إلى أن الفيلم يحقق نقلة في السينما المصرية من حيث الفكرة المقدمة ، لكن كان ينبغي على صناعه التأني في تنفيذ هذه الفكرة جيدا حتى لا تظهر بصورة مهلهلة سينمائيا.

وتابعت قائلة : شىء مميز أن نقدم أفكارا جديدة في السينما المصرية ، لكن الأهم كيفية تقديم هذه الأفكار حتى تكون العناصر الفنية فيها مكتملة وتظهر هذه التجارب بصورة مكتملة.