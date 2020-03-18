سينمائيون : قرار إغلاق دور العرض السينمائى انحناء لموجة «كورونا» بخسائر مالية متوقعة

مطالبات بضرورة أن تقوم الدولة ومؤسساتها بمساندة صناعة السينما بعد مرور هذه الأزمة التي من المتوقع أن تكون الخسائر الناجمة عنها كبيرة للغاية .

علق سينمائيون على قرار إغلاق دور العرض السينمائي الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، لحين إشعار آخر اتقاء لانتشار فيروس «كورونا »

محمد العدل قرار إغلاق دور العرض السينمائى هو إجراء هام

المنتج محمد العدل

أكد المنتج السينمائي محمد العدل أن قرار إغلاق دور العرض السينمائى فى محله وهو إجراء هام في إطار منع التجمعات وما يمر به العالم من ظروف استثنائية.

ورغم إقراره بضخامة حجم الخسائر التي ستنجم عن وقف تصوير الأعمال السينمائية و الدرامية ، طالب العدل بوقف تصوير أية أفلام أومسلسلات باستثناء الأعمال التي ستعرض في رمضان المقبل.

وتمنى العدل أن يدرك المواطنين الخطر و الالتزام بالبقاء في البيوت ما لم تكن ناك ضرورة قصوى .

أحمد رشوان : إغلاق دور العرض السينمائى خسارة كبيرة للسينمائيين لكن أؤيده

المخرج أحمد رشوان

ومن جانبه أيد المخرج أحمد رشوان ، قرار رئيس الوزراء إغلاق دور العرض السينمائى ، مطالبا السينمائيين بالالتزام الحرفي به يزول الخطر، متوقعا رغم ذلك ان يكون حجم الخسارة كبير حتى على السينمائيين و العاملين فى المسلسلات التليفزيونية .

هالة جلال : الأرواح أهم

المخرجة هالة جلال

واتفقت معه فى الرأى المخرجة هالة جلال بقرار إغلاق دور العرض السينمائى ، مؤكدة أن أهم شئ بالنسبة لها هو منع وقوع أي خسائر في الأرواح، أما الخسائر المادية للسينما فيمكن تعويضها مستقبلا .

وأشارت جلال إلى أن مصر مرت من قبل بأزمات كثيرة كالحرب العالمية الثانية و سنوات النكسة و غيرها من المحن التي مرت بها مصر.

وأكدت أن السينما المصرية كانت دائما قادرة على النهوض من جديد بعد أي أزمة أو انهيار لأنها جزء من وجدان الشعب.

وشددت على ضرورة أن تقوم الدولة ومؤسساتها بمساندة صناعة السينما بعد مرور هذه الأزمة التي من المتوقع أن تكون الخسائر الناجمة عنها كبيرة للغاية .

وتوقعت جلال أن تسجل السينما المصرية مستقبلا جميع مشاعر الحب التى بدت بين المصريين في مواجهة فيروس «كورونا »