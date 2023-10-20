سينمائيون: عودة مخرجين للشاشة بعد سنوات إضافة وإثراء كبير للسينما والتلفزيون

يعود بعد غياب لسنوات بعض المخرجين الكبار الذين افتقدتهم السينما والدراما المصرية فترة طويلة، برغم بصماتهم التي تركوها في كثير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية في الماضي.

وأبرز هؤلاء المخرجين مجدي أبو عميرة الذي يعود للشاشة الصغيرة بعد سنوات من الغياب والاختفاء، مع النجم القدير يحى الفخراني بمسلسل “عتبات البهجة” المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل، للعرض فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2024، وذلك بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل “يتربى في عزو” عام 2007.

ويعود المخرج خالد الحجر بعد فترة طويلة بفيلم سنيمائي بطولة النجمة إلهام شاهين “الحب كله” الفيلم من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر، ويشارك في بطولته الفنانة حورية فرغلي التي تعود للشاشة الكبيرة بعد غياب 3 سنوات بسبب إجرائها العديد من العمليات الجراحية.

أشرف صقر: من حقهم العودة للشاشة بعد سنوات ولايتم دفنهم وهم أحياء

وأوضح المنتج أشرف صقر لـ”المال” أن المخرج السينمائي خالد الحجر خسارة كبيرة أن يكون غائبا عننا بأعماله الفنية وموهبته الكبيرة.

ويرى أيضا أن من حق هؤلاء المخرجين الكبار سواء مجدي أبو عميرة او خالد الحجر أو هاني خليفة وغيرهم، أن يعودوا مرة أخرى للشاشة بعد سنوات ولايتم دفنهم وهم أحياء.

وأكد صقر أن خالد الحجر مخرج متميز حقيقة، لاسيما أن الإخراج السينمائي يختلف بصورة كبيرة عن الإخراج التلفزيوني وأصعب بكثير، لأن المشاهد في السينما يركز في كل التفاصيل الدقيقة بالفيلم السينمائي بدرجة أكبر من مشاهد المسلسل التليفزيوني الذي يمكن أن يفعل أشياء أخرى وهو يشاهد العمل الدرامي.

هاني لاشين: ليس من دور الفنان أبدا أن يعرض نفسه على جهة إنتاجية معينة

وأكد المخرج هاني لاشين أن عودة مخرجين كبار مثل خالد الحجر ومجدي أبو عميرة وغيرهم للشاشة يسهم في إثراء الحركة الفنية بشدة، بسبب تنوع الرؤى الاخراجية وخبرتهم الفنية الكبيرة.

وتمنى أن يعود بقوة للشاشة جميع مخرجين مصر الكبار وكذلك المؤلفين الكبار، لافتا الى أنه في الماضي كان يوجد قطاع الإنتاج وصوت القاهرة والمنتج المنفذ الذي كان منتشرا بدرجة كبيرة وكانت الحركة الفنية أكثر ايجابية والطلب على هؤلاء المخرجين الكبار والمؤلفين أيضا كبيرا وفق “لاشين”.

وأشار الى أنه ليس من دور الفنان أبدا أن يعرض نفسه على جهة انتاجية معينة، بل من الطبيعي أن يتم طلبه للعمل من هذه الجهات لأن المخرجين والمؤلفين معروفين لدى جميع الجهات الإنتاجية.

وتابع قائلا أن المخرج الحقيقي لا يمكن أن يقبل بأن يملي فنان معين شروطه عليه، لاسيما المخرج والقائد للعمل الفني ولو تحلى عن هذه القيادة فسيكون الأمر مباحا في كل شئ أن يسمح بفرض شئ عليه ، حيث أن المخرج يمثل رؤية فنية يحققها كل طاقم العمل الفني.

بطرس دانيال: المخرج مجدي أبو عميرة يملك تاريخا فنيا كبيرا خاصة في الدراما التليفزيونية

وعلق بطرس دانيال رئيس مهرجان الكاثوليكي للسينما فقال: عودة هؤلاء المخرجين للشاشة الصغيرة في التلفزيون والكبيرة بالسينما المصرية سيكون اضافة كبيرة لأي عمل فني يقدمانه بعد غياب طويل عن الجمهور.

ولفت الى أن المخرج مجدي أبو عميرة يملك تاريخا فنيا كبيرا خاصة في الدراما التليفزيونية، لا سيما أن عودته مع النجم يحيى الفخراني في مسلسله القادم سيكون أمرا مميزا.

كما أن المخرج خالد الحجر تمت الاستعانة بأفلام سينمائية له في المركز الكاثوليكي للسينما خلال السنين الماضية لموهبته الشديدة، وكان آخرها فيلم” عمارة الايملوبيا” وفق” دانيال” .

أضاف نتمنى أن يعود مخرجين كبار آخرين للشاشة والجماهير مثل مجدي أبو عميري وخالد الحجر منهم داوود عبد السيد مثلا، موضحا أن المخرج في الماضي كان يسيطر على اللوكيشن والصورة والديكور ويحرك الفنان، أما حاليا يحدث العكس.