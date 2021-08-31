سينمائيون عن «200 جنيه»: الفكرة ليست جديدة لكن التناول مختلف

يضم عددا كبيرا من فناني الصف الأول

طرح بدور العرض السينمائية مؤخرًا فيلم “200 جنيه”، الذي يضم لأول مرة منذ سنوات عددا كبيرا من فناني الصف الأول، أبرزهم أحمد السقا وغادة عادل وخالد الصاوي وليلى علوي وهاني رمزي وأحمد السعدني، إضافة لأحمد رزق وأحمد آدم ومي سليم وطارق عبد العزيز ودينا فؤاد وإسعاد يونس، ومحمود حافظ، محمود البزاوى، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

فيلم “200 جنيه، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى، ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

ونرصد في السطور القادمة آراء بعض السينمائيين في فيلم 200 جنيه بتجربته المختلفة وضمه لهذا العدد من النجوم لأول مرة .

ماجدة خير الله: قدم هذه التجميعة أحمد عبد الله في «كباريه» و«ساعة ونص»

أعربت الناقدة ماجدة خير الله أن هذه التجميعة من النجوم قدمها المؤلف أحمد عبد الله في افلام سابقة مثل الفرح وكباريه وساعة ونص خلال السنين الماضية وذلك في مكان وزمان واحد، حيث يقوم بضم عدد كبير من الفنانين وكل واحد فيهم يتم طرح قضية معينة خاصة به حسب البيئة التي يعيش فيها خلال أحداث الفيلم ويعبرون عن جانب من الصراع في الفيلم .

ولفتت إلى أن الاهم موضوع فيلم 200 جنيه، فهو مميزا حقيقة لأننا نثق دائما في فكر المخرج محمد أمين ، حيث يقوم بكتابة جميع أعماله الفنية، وهو لا يتحمس لأي فكرة الا اذا اكانت جيدة ، وهذه النوعية من الافلام السينمائية تحقق جذب جماهيري كبير وتلقى صدى نقدي وتجاري كبير .

أحمد سعد الدين: الفكرة ليست جديدة إنما وجود هذا العدد من النجوم يُثري الفيلم فنيًا

ويرى الناقد أحمد سعد الدين ان موضوع فيلم 200 جنيه تم طرحه سابقا في افلام سينمائية كثيرة فهي ليست فكرة جديدة ، بل تم مناقشتها في فيلم 5 جنيه في فترة الاربعينات.

وفيلم للسيد بدير قدم هذا الموضوع أيضا وفيلم ناقش هذه الفكرة في احد مشاريع التخرج السينمائية بمعهد السينما عام 2009 بعنوان 10 جنيه تقريبا .

واضاف ان الفكرة واحدة لكن الاهم كيفية التناول لفكرة 200 جنيه، والجديد حقيقة في هذا الفيلم ان تم تناول فكرته بصورة مختلفة.

وكذلك ضم عدد كبير من ضيوف الشرف فيه وذلك ما حقق اثراء فني كبير للفيلم والتف حوله الجمهور والنقاد والوسط الفني خلال الايام الماضية.