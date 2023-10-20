سينمائيون: تأجيل مهرجاني السينما الجونة والقاهرة قرار صائب

قرر القائمون على مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة للمرة الثانية التي كان مفترض إقامتها نهاية أكتوبر الحالى، وذلك تضامنًا مع الأحداث المؤسفة في غزة، بعد تأجيل إقامته أوائل الشهر الحالي، وهو الموعد الذي كان محدد مسبقا منذ فترة طويلة قبل اندلاع أحداث غزة الحالية.

وبذلك يتم تأجيل مهرجان الجونة السينمائي للمرة الثانية بعد تأجيل الدورة الخامسة العام الماضي، لتكون هذه الدورة هي السنة الثانية التي يؤجل فيها اقامة المهرجان، إضافة لتأجيل أيضا الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي، بسبب الأحداث السياسية في غزة أيضا .

بطرس دانيال: قرار تأجيل هذه المهرجانات السينمائي قد يكون صائبا

يرى الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان الكاثوليكي للسينما المصرية أن قرار تأجيل هذه المهرجانات السينمائي قد يكون صائبا بالطبع في ظل الظروف والأحداث السياسية الصعبة حاليا في فلسطين .

أضاف للمال لكن يمكن أن يكون هناك رأي آخر باقامة هذه المهرجانات السينمائية، لتكون بمثابة منصة قوية لتوصيل رسالة قوية من خلال وسائل الاعلام الكثيرة التي تتواجد في هذه المهرجانات وكذلك، منصات السوشيال ميديا المختلفة ، للتنديد بهذه الأحداث المؤسفة في غزة .

ولفت دانيال الى أنه لو كرم مهرجان مثل الجونة السينمائي فنان عالمي ، وتم توصيل رسالة للعالم من هذه المنصة سيكون تأثيرها قوية بالطبع ، لكن في النهاية من حق ادارة أي مهرجان اتخاذ القرار المناسب حسب رؤيتها .

أشرف صقر: يمكن توصيل رسالة للعالم من منصات أخرى بدون اقامة مهرجانات

وقال المنتج الفني أشرف صقر إن هذه المهرجانات السينمائية كبيرة وضخمة وتحدث ضجة كبيرة حينما يتم اقامتها في مصر ، لذلك لايمكن أن تقام هذا العام في ظل وجود أرواح أبرياء يموتون في غزة .

وتابع قائلا أنه يمكن توصيل رسالة للعالم من منصات أخرى بدون اقامة مهرجانات فيها احتفاليات واستعراض للأزياء والفساتين والسجادة الحمراء ، حيث أن ذلك سيكون مستفزا للجمهور بصورة كبيرة .

ونوه صقر أن أي مهرجان فني سيتم اقامته الفترة القادمة لن يكون قرارا صائبا أبدا ، في ظل هذه الظروف الصعبة .

هاني لاشين: هناك اتجاه أنه يمكن استغلال هذا الحدث الفني والسينمائي لمساندة القضية الفلسطينية

من ناحيته قال المخرج القدير هاني لاشين أن قرار تأجيل أي مهرجان سينمائي يرجع لادارته والقائمين عليه ، لكن هناك اتجاه انه يمكن استغلال هذا الحدث الفني والسينمائي لمساندة القضية الفلسطينية ويجب أن يكون ذلك معلنا.

بينما لو كان المهرجان سيتم اقامته بوجود احتفالات وماشابه ذلك مثل السنين الماضية فسيكون اقامته غير مناسبة هذه الفترة بالطبع بسبب الأحداث السياسية الصعبة في فلسطين وحزن الجميع على مايحدث فيها وفق” لاشين”.

أردف قائلا أن تأجيل مهرجان الجونة السينمائي يحدث للعام الثاني على التوالي ، لكن حينما يكون التأجيل بسب ظروف خارجة عن ارادة القائمين على المهرجان فلن يحدث أزمة للمهرجان أبدا برغم تأجيله للسنة الثانية ، وكثير من الأشخاص باركوا قرار التأجيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.