سينفيون الألمانية ترغب فى الاستثمار بطاقة الرياح بمصر

عمر سالم:استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلي شركة سينفيون الألمانية المتخصصة فى تصنيع توربينات الرياح. وقد أبدى ممثلو الشركة الألمانية حرصهم على الاستثمار في مصر، خاصة بعد التجربة المصرية الناجحة في الطاقة المتجددة، سواء من خلال آلية تعريفة التغذية أو البناء التملك

عمر سالم:

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلي شركة سينفيون الألمانية المتخصصة فى تصنيع توربينات الرياح.

وقد أبدى ممثلو الشركة الألمانية حرصهم على الاستثمار في مصر، خاصة بعد التجربة المصرية الناجحة في الطاقة المتجددة، سواء من خلال آلية تعريفة التغذية أو البناء التملك، التشغيل، والتي تصل إجمالى قدراتها إلى حوالى 1750 م، ومن قدرات الطاقة الشمسية والرياح .

و أبدى ممثلو الشركة اهتمامهم بالمشاركة في مناقصة التشغيل والصيانة لبعض مشروعات طاقة الرياح بالزعفرانة، و التى تعتزم هيئة الطاقة الجديدة المتجددة طرحها خلال الشهر المقبل.

و أعلن ممثلو الشركة عن افتتاح مقر لها فى القاهرة ليكون نقطة انطلاق لاستثماراتها فى القارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور شاكر، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات من بينها سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين قطاع الكهرباء والشركة.

و أشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل إلى حوالى 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

و أشار إلى أن إستراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة باعتمادها واختيار السيناريو الأنسب لمصر ، ويتم حالياً تحديثها طبقاً للمتغيرات الجديدة التى تتضمن أسعار الوقود ، تغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة ، وتعتمد على تحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 42% بحلول عام 2035.

وأضاف أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة من بينها قانون الطاقة المتجددة الذى يشجع على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات، تتضمن المشروعات الحكومية من خلال عقود “EPC “، والمناقصات التنافسية بنظام البناء والتملك والتشغيل “BOO “، منتج الطاقة المستقل “IPP “، بالإضافة إلى تعريفة التغذية “FIT “، مؤكداً أننا ندرس حالياً التحول للعمل بنظام الـ “Auctions” وهو نظام تنافسى للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة.

و تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع 30 شركة فإلى جانب الـ 13 شركة التى تقوم بتمويلها مؤسسة الـ “IFC” ، فهناك أيضاٌ 17 شركة أخرى، حققت الإغلاق المالى للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية بقدرة إجمالية 1365 ميجاوات، بالإضافة إلي توقيع اتفاقية مع شركتين علي قطعتي أراضي خاصة بقدرة إجمالية 100 ميجاوات ، ليصل بذلك إجمالى القدرات التي تم التعاقد عليها 1465 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية.

وقد أشاد ممثلو شركة سينفيون الألمانية بجهود قطاع الكهرباء المصرى للتوسع فى مجالات الطاقة المتجددة.