سينا حبوس: الزراعة أكثر القطاعات المتضررة نتيجة غياب الاستدامة

قالت سينا حبوس، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة، والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، إن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي تضررت نتيجة غياب الاستدامة.

وأكدت خلال مؤتمر دور الصيرفة الإسلامية في دعم المجتمعات وتعزيز الاستدامة في بيئة الأعمال والذي عقده مصرف أبوظبي الاسلامي-مصر بالمنطقة الخضراء بجناح الأعمال المصري على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، على الاهتمام الكبيرا من قبل الحكومة للقطاع الزراعي في الوقت الحالي.

وأضافت أن الطريق إلى الوصول للاستدامة لا يتطلب فقط مساهمة الحكومة والقطاع المصرفي، بل كذلك يحتاج إلى مساهمة توعوية وثقافية واسعة النطاق.

يذكر أن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 كانت قد انطلقت يوم الأحد 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وتناقش القمة تحديات التغير المناخي التي تواجهها كافة دول العالم، وكيفية التغلب عليها من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وكذلك تمويل دول العالم الأول للعمل المناخي في الدول النامية.