سيناريو متشائم لأداء البورصة وتوصيات للمستثمرين لتجنب الخسارة

سيناريو متشائم رسمه خبراء البورصة المصرية لتوقعات أداء السوق خلال الأسبوع الحالى فى ظل حالة عدم اليقين بشأن المتغيرات الاقتصادية، وأوصوا المستثمرين بتوخى الحذر وانتقاء الأسهم وفقا لاشتراطات معينة.

وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع جماعى لمؤشراتها، وسط انخفاض لرأس المال وقيم التداول، واتجاه بيعى من المستثمرين الأجانب.

وتراجع المؤشر الرئيسى للسوق «EGX30» بنسبة %3.6 مغلقا عند 9867 نقطة، والسبعينى بنحو %0.18 مسجلا 1854 نقطة، والمئوى بحوالى %0.96 إلى 2739 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى 16.2 مليار جنيه، بنسبة %2.4 ليغلق عند 657.7 مليار، مقارنة مع 673.9 مليار نهاية الأسبوع السابق، وتراجعت التداولات إلى 9.5 مليار، مقارنة مع 11.8 مليارللأسبوع السابق، واستحوذت السندات على %55.47 من التداولات بينما كان نصيب الأسهم %44.53.

وسيطر المستثمرون المحليون على النسبة الأكبر من التعاملات بواقع %70.4 بصافى شراء 583.8 مليون جنيه، وتلاهم الأجانب بنسبة %24.3 من التداولات بمبيعات 637.2 مليون، والعرب بنحو %5.3 من التداولات بصافى شراء 53.4 مليون.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة النعيم لتداول الأوراق المالية إن الأوضاع الاقتصادية السلبية، وموجات التضخم التى تضرب الاقتصادات محليا وعالميا دفعت البنوك المركزية لانتهاج سياسات نقدية تشددية مما انعكس بقوة على أسواق الأسهم، والسلع أيضا.

وتابع: «ظهر ذلك فى الأداء السلبى الذى تشهده البورصة المصرية والمحاولات المستميتة للصعود التى لا يحالفها الحظ كثيرا، لافتا إلى أن «الثلاثينى» أمامه مستوى دعم 9750 نقطة الأسبوع الحالي، وسيؤدى تجاوزه صعودا إلى الاتجاه نحو 10000 و10260 نقطة، وفى حالة الهبوط سينحدرإلى 9400 نقطة، كما يتحرك سهم البنك التجارى الدولى فى نطاق 39 و39.40 جنيه، وفى حالة كسرها لأسفل سيتجه نحو 37.50 جنيه».

وأكد أن الأوضاع الاقتصادية العالمية أثرت سلبا على الأسهم والقطاعات التى سجلت أداء جيدا فى السابق، مثل الأسمدة والبتروكيماويات وقد لا تنجح هذه القطاعات فى مواصلة ذلك مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

على صعيد أداء «السبعينى» يرى «النمر» أن أداءه يرتبط بشكل كبير بالمضاربات، فيما أوصى المستثمرين الذى يفضلون هذا النوع من الاستثمار بالانتقائية الشديدة.

وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة «بايونيرز» إن ارتفاع معدلات التضخم لها جانب إيجابى إذ ستنعكس مستقبلا على تقييمات الأسهم بالزيادة.

وأشار إلى أن السوق قد تشهد أداء هبوطيا بجلسات النصف الأول من الأسبوع، وترتد بالنصف الثاني، ليتحرك «الثلاثينى» فى نطاق 9600 و10300 نقطة.

وأوصى بالشراء لحزمة من الأسهم تضمنت البنك التجارى الدولى عند 38.20 جنيه، وأبوقير للأسمدة 24.20 جنيه، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» 3.50 جنيه، وسيدى كرير للبتروكيماويات 3.50 جنيه، والسويدى إليكتريك 6.80 جنيه، ومصر الجديدة للإسكان 4.75 جنيه، وطلعت مصطفى 7.51 جنيه. وشدد على المستثمرين بالتركيز على الأسهم صاحبة الربحية والتوزيعات المرتفعة، والتى لا تتحمل مديونيات مرتفعة