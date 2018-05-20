سيناريوهات تنتظر زراعة الموز والبرسيم.. تعرف عليها

الصاوي أحمدتدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة سيناريوهات للمحاصيل الشرهة للمياه بعد الانتهاء من زراعة الأرز، وتقليص مساحته من 1.1 مليون فدان، لـ850 ألف فدان طبقًا لتصريحات المسئولين.وأكد مجدي الشراكي، رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، أنه حتى الآن لم يتم تقليص مساحات أية محاصيل أخرى، وما تم في ا

الصاوي أحمد

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة سيناريوهات للمحاصيل الشرهة للمياه بعد الانتهاء من زراعة الأرز، وتقليص مساحته من 1.1 مليون فدان، لـ850 ألف فدان طبقًا لتصريحات المسئولين.

وأكد مجدي الشراكي، رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، أنه حتى الآن لم يتم تقليص مساحات أية محاصيل أخرى، وما تم في الأرز ليس منع بالكامل ولكن تحديد للمساحة فقط، وانخفضت 10% في المحافظات الساحلية مع تطبيق الدورة الزراعية كل 3 سنوات على الأرز للفدان.

وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن وزارة الزراعة تعد عدة سيناريوهات للمحاصيل الأكثر إستهلاكا للمياه هي الموز والبرسيم، وسيتم تقليص مساحة البرسيم البلدي الذي يعتبر من المحاصيل الشرهة في إستهلاك المياه مع التوسع في زراعة البرسيم الحجازي في الصحراء، الذي يعتبر أعلي قيمة غذائية يتم تحويله لعلف حيواني وقليل لاستهلاك المياه.

وفيما يتعلق بمحصول الموز، أكد نقيب الفلاحين أن محصول الموزسيتم تحجيم زراعته في المناطق الصحراوية الجديدة لأنه يضغط علي الخزان الجوفي من المياه، ويستمر لـ5 سنوات في الأرض بما يمثل ضغطاً على عاملي الأرض والمياه.

واستحدثت وزارة الزراعةآليات للحفاظ على حصة المياه من بينها تقليص مساحات الأرز وحصر زراعة الموز وعدم التوسع فيه، وكذلك تقنين مدة بقاء القصب لمدة 5 سنوات فقط الأرض على أن يتم إزالة المحصول وحرث الأرض والزراعة مجدداً.

وتم رفع عقوبات المزارع المخالف ووصلت للحبس لمدة 6 شهور والغرامة حتى 20 ألف جنيه طبقًا لتعديلات قانون الزراعة الجديد، وأتاحت لوزير الزراعة بحظر زراعة محاصيل معينة في أوقات محددة.