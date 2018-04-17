سيناريوهات الحكومة فى مواجهة توقعـات «فاروس» وصندوق النقد

خالد بدر الدين اعتمدت الحكومة فى تحليلها للميزانية الأولية للسنة المالية القادمة على 3 سيناريوهات، أولها أنه إذا تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار بحوالى 100 قرش، ستؤدى إلى تراجع الفائض الأول بالموازنة بحوالى 3 مليارات، فيما ينخفض الفائض الأولى بحوالى…

خالد بدر الدين

اعتمدت الحكومة فى تحليلها للميزانية الأولية للسنة المالية القادمة على 3 سيناريوهات، أولها أنه إذا تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار بحوالى 100 قرش، ستؤدى إلى تراجع الفائض الأول بالموازنة بحوالى 3 مليارات، فيما ينخفض الفائض الأولى بحوالى %0.05 من الناتج المحلى الإجمالى.

وتوقعت فاروس فى بيان تحليل لمؤشرات الموازنة العامة الجديدة أصدرته أمس، أن أى انخفاض بنسبة صغيرة فى سعر الجنيه سيقلص الفائض الأولى بحوالى 7.6 مليار جنيه أو ما يعادل %0.1 من الناتج المحلى الإجمالى.

وتمثل السيناريو الثانى فى أنه إذا صعد متوسط سعر الفائدة على أذون الحكومة بالعملة الأجنبية بحوالى %1 خلال السنة المالية المقبلة، تزداد مدفوعات الفائدة بحوالى 5 مليارات جنيه، ولكن “فاروس” أشارت إلى أن أى زيادة مماثلة فى متوسط سعر الفائدة سترفع مدفوعات الفائدة بحوالى 12.2 مليار جنيه.

وثالث السيناريوهات اعتمد على أنه إذا زاد متوسط سعر بترول برنت بحوالى دولار واحد فإن العجز الكلى فى الميزانية سيتأثر، وستزيد تكلفة وزارة البترول بحوالى 4 مليارات جنيه، وهو ما يتفق مع توقعات فاروس مع الحكومة.

وقارنت “فاروس” بين تقديرات وزارة المالية بخصوص الموازنة الجديدة، وتلك التى أعلن عنها صندوق النقد الدولى يناير الماضى، بجانب التقديرات الخاصة بها كبنك استثمار، وتتوقع “فاروس” ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى %5.8 خلال السنة المالية المقبلة لتقترب من توقعات الحكومة التى بلغت %5.7 مع توقعات صندوق النقد الدولى التى توقفت عند %5.5.

وبينما توقعت الحكومة تراجع معدل البطالة فى العام المالى الجديد إلى حوالى -10 %11، تشير توقعات “فاروس” إلى أن المعدل سيصل إلى %11،5، أعلى من توقعات الصندوق التى هبطت إلى %9.9 خلال نفس السنة المالية.

وحسب البيان المالى للموازنة الجديدة، من المتوقع انخفاض معدل التضخم إلى %10 فى نهاية السنة المالية المقبلة، بينما ترى مؤسسة فاروس أن هذه التوقعات متفائلة، وتتوقع معدل تضخم حوالى %13.8، فيما يرجح صندوق النقد الدولى أن تدور المعدلات حول %15.2 خلال نفس السنة المالية.

ومن المتوقع تراجع العجز الكلى بالموازنة -حسب توقعات الحكومة- إلى %8.4 من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية المقبلة من %9.8 خلال السنة المالية الحالية، ويرجع هذا التحسن إلى عاملين، أولهما التحسن المتوقع فى إيرادات الميزانية بحوالى %21.6 ليرتفع إلى 989 مليار جنيه فى السنة المالية المقبلة من 813 مليار جنيه السنة المالية الحالية، وذلك بفضل زيادة حصيلة الضرائب المتوقعة بحوالى %23.4 لترتفع إلى 770 مليارا من 624 مليارا خلال الفترة نفسها.

فيما يرجع العامل الثانى إلى الانخفاض المتوقع فى معدل الإنفاق من %19.6 خلال السنة المالية الحالية إلى 15.4 % خلال السنة المالية المقبلة؛ بسبب تقليص الدعم، وإعادة توزيع النفقات نحو الاستثمار فى البنية التحتية والبرامج الاجتماعية للطبقات منخفضة الدخل، غير أن حجم الإنفاق سيرتفع إلى 1.4 تريليون جنيه السنة المالية المقبلة من 1.2 تريليون السنة المالية الحالية، ولكن تكلفة فوائد الدين تمثل %38 من هذا الإنفاق لتصل إلى 541 مليار.

وتفاءلت الحكومة أكثر من فاروس فى مستهدف العجز بالميزانية، حيث توقف توقع بنك الاستثمار عند %8.9، بينما كان صندوق النقد توقع تراجع نسبة العجز إلى %7.4 خلال السنة المالية المقبلة.

وبالنسبة للفائض فى الميزانية كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية المقبلة، فمن المتوقع أن يبلغ %2، لأول مرة منذ 8 سنوات، وهو يعادل نفس تقديرات الصندوق، ولكنه أعلى من توقعات فاروس التى بلغت %1.7، ويرجع ذلك إلى الافتراضات المستخدمة فى تقديرات الحكومة، ومنها بلوغ متوسط سعر بترول برنت عند 67 دولارًا للبرميل عند الحكومة، بينما وضعته فاروس عند 69 دولارًا،

وتسجيل متوسط سعر الدولار 17.25 جنيه فى تقديرات الحكومة وحوالى 18.63 جنيه فى توقعات فاروس و18.7 جنيه عند الصندوق.

كما بلغ متوسط سعر القمح الذى وضعته الحكومة 184.2 دولار لطن القمح الأمريكى، بينما متوسط السعر العالمى الذى تتوقعه فاروس 192.5 دولار للطن، وسجل متوسط سعر الفائدة على أذون الحكومة %15.7، بينما تراه فاروس %14.75.

وتتوقع الحكومة كذلك هبوط الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى من %107.7 فى السنة المالية الماضية إلى %97 السنة المالية الحالية، و%91 السنة المالية المقبلة لتقل عن توقعات فاروس التى بلغت %95 السنة المالية المقبلة.

وتعتمد الحكومة فى خفض الدين العام على هبوط متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات من %18.5 السنة المالية الحالية إلى %14.7 السنة المالية المقبلة، وهى أقل من توقعات فاروس بحوالى 5 نقاط أساس.

وأعلنت الحكومة -فى ميزانيتها للسنة المالية المقبلة- أنها ستمول احتياجاتها من خلال %71.6 من موارد تمويل محلية أساسًا أذون خزانة وسندات و%28.4 من موارد تمويل خارجية أساسًا بإصدار سندات يورو بقيمة تعادل 128 مليار جنيه، والشريحة الباقية من قرض الصندوق والبالغة 70 مليار جنيه، ولكن الاعتماد على موارد التمويل المحلية ستزداد فى السنتين الماليتين التاليتين إلى %84.7 و%85 على الترتيب.