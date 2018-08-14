«سيناء للمنجنيز» تبحث عن فرص للتنقيب فى الخارج

سمر السيدقال الدكتور محمد يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، إن الشركة تسعى للعمل فى مجال البحث واستخراج الخامات والمعادن بالدول المجاورة، وتصنيعها فى مصر، وأكد أهمية توجه الشركات المصرية للعمل خارج النطاق المحلى.وأضاف لـ»المال» على هامش فعاليات المؤتمر الذى نظّمه مجلس



سمر السيد

قال الدكتور محمد يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، إن الشركة تسعى للعمل فى مجال البحث واستخراج الخامات والمعادن بالدول المجاورة، وتصنيعها فى مصر، وأكد أهمية توجه الشركات المصرية للعمل خارج النطاق المحلى.

وأضاف لـ»المال» على هامش فعاليات المؤتمر الذى نظّمه مجلس الأعمال المصرى الكندى، أواخر الأسبوع الماضى، تحت عنوان «المشروعات التعدينية القومية.. إمكانيات وتحديات»، أن سيناء للمنجنيز تخطط لاستكشاف خام المنجنيز من 4 مناجم بالمغرب، وتصديره، لافتاً إلى أن شروط العمل هناك سهلة، وتستطيع أى شركة استكشاف المعادن مقابل دفع ضرائب فقط، وتابع: سيجرى أيضأً استكشاف المنجنيز فى سلطنة عمان.

ولفت إلى أن شركته تعد من أقدم شركات التعدين على مستوى الجمهورية، وتم إنشائها عام 1808، وتعمل بمجالات المنجنيز والرمال البيضاء والكولين والجبس.

وذكر أن شركته ستستغل إجراء شركة الحديد والصلب توسعات وتجديد أفرانها وتغييرها، للعمل فى مجال استكشاف خام الحديد خارج مصر، وأكد فى هذا السياق أن أفضل خام حديد موجود على الحدود السودانية بعد معبر أرقين، ولدى مصر خام حديد إلا أنه يحتوى على قدر من الشوائب .

وأكد أهمية إصلاح شركة الحديد والصلب، فى ظل عدم توفر الخامات الجيدة، ما أدى لتحقيقها خسائر.

وقال إن الدراسات التى أجرتها المملكة العربية السعودية فى البحر الأحمر، بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السودان، مكنتها من استكشاف كميات كبيرة من الذهب، غير أنها لم تبدأ مرحلة الإنتاج بعد، ومن المتوقع أن تحتل الرياض المركز الثالث فى إنتاج المعدن الأصفر على مستوى العالم.

وأثنى على الخطوة التى اتخذتها الحكومة المصرية لترسيم الحدود مع السعودية، مؤكداً أنه كان ضمن أفراد اللجنة المشكلة مع وزارة الخارجية المعنية بالاتفاقية الخاصة بالترسيم، وأشار إلى أنه وفقاً لقانون البحار لا تستطيع أى دولة استغلال الثروات البحرية، إلا بعد ترسيم الحدود مع الدول المجاورة.

كما أشار إلى أن مصر لم تستطيع استغلال البحر المتوسط، واستخراج البترول إلا بعد إبرام اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص.