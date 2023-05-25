«سيناء للفنادق» تفتتح المرحلة الثانية من أعمال تطوير مدينة نويبع السبت

تشهد مدينة نويبع، السبت المقبل، افتتاح المرحلة الثانية من خطة التطوير التي بدأت عام 2019، عقب جائحة كورونا، بعد أن تم افتتاح المرحلة الأولى في العام 2020، وتشمل عملية الافتتاح إقامة احتفالية على أن يتبعها إقامة عدد من الحفلات الغنائية والموسيقية.

ويتزامن افتتاح المشروع المملوك لشركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص، مع المساعي التي تقوم بها الدولة لتعظيم الاستفادة من محافظة جنوب سيناء، خاصة مدن “سانت كاترين وطابا ونويبع ودهب” من خلال إطلاق المشروع القومي “التجلي الأعظم”.

وتشهد المرحلة الثانية افتتاح السوق التجاري السياحي، بعد أن تمت عملية تطويره من خلال شركة البوابة للتنمية والاستثمار، والذي يعد إضافة في تنمية مدينة نويبع، خاصة وأنه يحتوي على مناطق عامة وحدائق لخدمة سكان المدينة وزوارها وحمامات عامة وعدد ٣٤ نشاطا خدميا ومقهى شرقي بالإضافة إلى مسرح لإقامة الحفلات الترفيهية بصفة أسبوعية.

نويبع، مدينة مصرية تتبع محافظة جنوب سيناء، كما تطل المدينة على خليج العقبة وتعتمد على السياحية، الداخلية والأجنبية، للاستمتاع بالشواطئ الرملية الرائعة الذاخرة بالخيم البدوية الفريدة، ولعل ما يميزها هو وجود ميناء بحري بها.