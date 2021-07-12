نفذت شركة سيناء للغاز 3 مشروعات كبرى لدعم مخطط الدولة فى نشر استخدام الغاز الطبيعى فى كافة القطاعات الاقتصادية والمنزلية.

ووفقا لتقرير حديث حصلت جريدة «المال» على نسخة منه فقد ساهمت شركة سيناء للغاز فى إنجاز ثلاثة مشاريع كبرى، منها إنشاء الشبكات الخارجية والداخلية لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بمناطق امتيازها وذلك بعد قيام الشركة بإجراء الدراسات الفنية لعدد 20 محطة.

وتم بالفعل تشغيل محطتى تموين السيارات بالغاز الطبيعى خلال عام 2020 بمدينة شرم الشيخ وجارى استكمال باقى المحطات خلال العام الجارى.

وتم أيضا توصيل الغاز الطبيعى لعدد 40 مخبزا ضمن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية كذلك ساهمت الشركة فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية ( حياة كريمة )، حيث بدأت سيناء للغاز فى أعمال الرفع المساحى والدراسات الفنية لتوصيل الغاز الطبيعى لعدد 16 قرية بمركز القنطرة شرق التابع لمحافظة الإسماعيلية.

وأكد مسئول وثيق الصلة بالشركة لجريدة «المال» أن سيناء للغاز تسابق الزمن لتنفيذ مخططها لتوصيل الغاز الطبيعى خلال العام الحالي.

ونجحت الشركة فى توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من (22) ألف عميل منزلى بمناطق امتيازها خلال العام الماضى وهو ما يمثل %110 من المخطط للشركة.

ولفت إلى أن الشركة نجحت فى تنفيذ تلك الأعمال خلال العام الماضى رغم كافة التحديات والصعوبات التى فرضتها جائحة كورونا.

وتستهدف «سيناء للغاز» تنفيذ برنامج طموح خلال العام الجارى، فيما يخص معدلات التوصيل للقطاع المنزلى فى المنطقة، فضلا عن باقى مشروعاتها لمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وبخلاف الثلاثة مشروعات فى مجال توصيل الغاز الطبيعى فقد استطاعت شركة سيناء للغاز التعاقد مع عدة جهات خاصة وحكومية لنشر استخدام الغاز الطبيعى.

ومن أبرز تلك المشروعات التعاقد مع الهيئة الاقتصادية لمحورقناة السويس على تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى لمدينة شرق بورسعيد الصناعية، فضلا عن تبنى تكنولوجيا ناقلات الغاز الطبيعى المضغوط للتوصيل للمصانع بمنطقة أبوزنيمة الصناعية البعيدة عن خطوط الشبكة القومية للغاز.

ووقعت «سيناء للغاز» عقدا مع شركة الدلتا لإنتاج الكهرباء لتوصيل الغاز الطبيعى لمحطة الكهرباء الغازية قدرة 240 ميجا وات بحى المساعيد بمدينة العريش، من خلال إنشاء الشبكة الأرضية وتوريد وتركيب محطة تخفيض الضغط والقياس بسعة 105 آلاف متر مكعب فى الساعة وبتكلفة إجمالية حوالى 40 مليون جنيه.