«سيناء للغاز» تتعاقد مع «شرق الدلتا» لتطوير محطة كهرباء المساعيد بتكلفة 40 مليون جنيه

وقعت شركة سيناء للغاز عقدا مع شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء لتوصيل الغاز الطبيعى لمحطة الكهرباء الغازية قدرة 240 ميجا وات بحى المساعيد فى مدينة العريش.

وقال مسئول حكومى مطلع إن فترة تنفيذ مشروع شركة الدلتا ستستغرق حوالى 10 أشهر، وتعمل شركة سيناء للغاز بمجهودات مكثفة للانتهاء من أعمالها طبقا للجدول الزمنى المستهدف.

ويتضمن نطاق عمل شركة سيناء للغاز إنشاء الشبكة الأرضية اللازمة لتوصيل الغاز للمحطة، فضلا عن توريد وتركيب محطة تخفيض الضغط والقياس بسعة 105 آلاف متر مكعب فى الساعة وبتكلفة إجمالية حوالى 40 مليون جنيه.

وأضاف المسئول أن تنفيذ المشروع سيحقق عوائد كبيرة للمنطقة على صعيد توليد وإنتاج الكهرباء بقدرات وكفاءة أكبر لتلبية جميع احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.

وأوضح أنه رغم التحديات والصعوبات التى فرضتها جائحة كورونا، فإن التعاون بين شركات قطاع البترول والكهرباء مستمر وفى تقدم ملحوظ، سواء على صعيد تنفيذ المشروعات الجديدة أو توفير كامل احتياجات محطات الكهرباء من الوقود.

وكانت جريدة «المال» قد نشرت خبرا مؤخرا يفيد بتحقيق شركة سيناء للغاز أعلى معدل إيرادات خلال العام الماضى، بنحو 225 مليون جنيه.

ونجحت الشركة فى توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 22 ألف عميل منزلى بمناطق امتياز الشركة، وهو ما يمثل %110 من المخطط للعام الماضى.

وعلى صعيد متصل، أكد المسئول أن شركة سيناء للغاز مستمرة فى استكمال وتنفيذ حزمة مشروعات لتوصيل الغاز الطبيعى إلى أكبر عدد ممكن من القطاعات فى نطاق مناطق عملها فى سيناء، مشددا على تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وجدير بالذكر أن شركة سيناء للغاز تعاقدت لتطبيق نظام الساب، والذى يمهد لربط موارد الشركة مع نظام إدارة الموارد الخاص بوزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

وتستهدف الشركة تنفيذ برنامج طموح العام الجارى، فيما يخص معدلات التوصيل للقطاع المنزلى فى المنطقة، فضلا عن باقى مشروعاتها لمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.