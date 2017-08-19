سيناء للخدمات البترولية: بدأنا تنفيذ أولى محطات معالجة الصرف الصناعي

بورسعيد أمانى العزازى قال اللواء هانى ذكى عمر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية، إن الدولة منحت الفرصه لقطاع البترول المصرى للمشاركة فى تنفيذ محطات معالجة الصرف الصناعى بالمحافظات. جاءت تصريحات عمر، فى إطار جولته ببورسعيد اليوم السبت، بصحبة الدك

بورسعيد أمانى العزازى

قال اللواء هانى ذكى عمر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية، إن الدولة منحت الفرصه لقطاع البترول المصرى للمشاركة فى تنفيذ محطات معالجة الصرف الصناعى بالمحافظات.

جاءت تصريحات عمر، فى إطار جولته ببورسعيد اليوم السبت، بصحبة الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لوضع حجر أساس اكبر محطة لمعالجة الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد على مساحة ٥٦ ألف متر مربع بتكلفه ٢ مليار و٨٠٠ مليون جنيه.

وأشار إلى هذه المحطة معالجة الصرف الصناعى ببورسعيد والتى يتم تنفيذها بتكلفة استثمارية مليارى و800 ألف جنيه، أولى مبادرات قطاع البترول فى تنفيذ هذه النوعية من المشروعات.

ولفت إلى أن “المشروع يتم إقامته بالتعاون مع إحدى كبريات الشركات العالمية الألمانية والهولندية، وتقوم شركة المقاولين العرب بالأعمال الإنشائية للمحطة بتكلفه 229 مليون جنيه.

وقال عمر إنه من المقرر الإنتهاء من أعمال تنفيذ المحطة على مرحلتين، وتسليمها فبراير 2018

وأوضح اللواء هاني عمر، أنه لأول مرة يتم إستخدام نظام المعالجة التامة لمياه الصرف الصناعى، بحيث يتم إعادة تدوير المياه المعالجة، وإستخدامها فى إمداد الأنشطة الصناعية باحتياجاتها من الماء مثل نشاط تصنيع الرخام.

ويستهدف المشروع معالجة ٦٠ ألف متر مكعب يوم لخدمة ٣٠٠مصنع ويوفر ٢٧٥ فرصة عمل مباشرة و٧٠٠ فرصة غير مباشرة.

وتتولى شركة المقاولين العرب الأعمال الإنشائية للمحطة، فيما تتولى شركة سيسكو للخدمات البترولية إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول الأعمال الفنية.



يذكر أن شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية شركة مساهمة مصرية تابعة لوزارة البترول وقد تأسست عام 2010برأسمال مرخص قدره 200 مليون جنيه