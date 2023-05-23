«سيمي كولون» تتعاقد على تقديم خدمات النقل الذكي للمعدات الثقيلة فى السعودية

أعلنت شركة سيمي كولون للحلول المتكاملة توسعها في تقديم خدماتها لشركاء الأعمال في المملكة العربية السعودية. وتركز الشركة في هذا التوسع على تقديم خدمات النقل الذكي للمعدات الثقيلة، فضلًا عن خدمات إلكترونية مبتكرة للقطاع التجاري.

وأضاف محمد الحارثي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن تلك الخطوة تُعدّ من الخطوات المهمة، والتي

‎من خلالها تقدم الشركة خدمات متعددة، ومنها تطوير البرمجيات، والتصميم الهيكلي للمنظومات الإلكترونية، وخدمات التشغيل والدعم الفني، ومراجعة وتأمين الأنظمة الإلكترونية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا للشركات التي تسعى إلى تحسين أدائها في المملكة العربية السعودية وتعزيز كفاءة العمل والخدمات التي تقدمها.

جدير بالذكر أن الشركة استطاعت، خلال تلك الفترة، فهم احتياجات السوق العربية لتقديم خدمات متطورة بنماذج أعمال متنوعة مثل نموذج Pay as you go، وكذلك شراكات الأعمال مقابل تكلفة الاستخدام الفعلية.