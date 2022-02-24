سيمون تعود بعد 20 عاما بأغنية «الروح الفرفوشة».. وموسيقيون يعلقون

سيمون من الأصوات النسائية الجيدة التي ظهرت في فترة التسعينيات وحققت شهرة جيدة في مصر

عادت الفنانة سيمون للساحة الغنائية بعد غياب دام أكثر من 20 عامًا بأغنية جديدة بعنوان ” الروح الفرفوشة “، وطرحتها عبر قناتها على يوتيوب خلال الساعات الأخيرة ، وهي من كلمات هشام قباري، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع : شريف الوسيمي.

حسن دينا : عودتها شيئا مميزا وغيابها لأسباب مختلفة مثل ليلى غفران

قال الملحن حسن دنيا إن سيمون من الأصوات النسائية الجيدة التي ظهرت في فترة التسعينيات وحققت شهرة جيدة في مصر والوطن العربي.

وأضاف لـ”المال” أن ابتعادها عن الغناء طوال السنوات الماضية يرجع لأسباب مختلقة مثلما حدث مع المطربة المغربية ليلى غفران منها عدم وجود مود جيد لهؤلاء المطربات لتقديم عمل فني جديد للجمهور أو الانشغال بأمور الحياة المختلفة لكل منهما.

وأوضح دنيا أن هناك عودة قوية لليلى غفران وسيمون وغيرهما الفترة القادمة للساحة الغنائية، وذلك شيئ جيد أن تعود كثير من الأصوات الجميلة التي غابت عن المستمع بموسيقى مميزة وأغنيات مختلفة بعيدة عن السائد في السوق.

مصطفى سويفي: لم تحقق حتى الآن رواجا أو صدى مع الجمهور

وعلق المنتج الموسيقي مصطفى سويفي قائلا : سيمون لها ذكريات جميلة مع جيل فترة التسعينيات، لكن غيابها طال كثيرا عن الساحة الموسيقية.

ويضيف: الأغنية لم تحقق حتى الآن رواجا أو صدى مع الجمهور، وذلك ليس عيبا في سيمون وإنما لأن السوق الموسيقي تغير تماما والفترة القادمة سيكون هناك تطورات كثيرة في صناعة الموسيقى.

وأكد سويفي أن هناك جيلا من المطربين لم يعد يحقق رواجا في أي عمل موسيقي جديد يقدمه للجمهور ، لأنه ليس مواكبا لهذا التطور الموسيقي الذي يسري بسرعة كبيرة في العالم، لافتا إلى أن عمرو دياب مازال على القمة لأنه يتمتع بذكاء شديد وله إدارة فنية تختار معه كل خطوة وهذا مايفتقده كثير من المطربين في هذا العصر.