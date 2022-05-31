«سيمنس» و«بتروجت» توقعان مذكرة للتعاون بقطاعات البترول والبنية التحتية والمرافق 

وقعت شركتا سيمنس مصر وبتروجت مذكرة تفاهم للتعاون في قطاعات البترول والبنية التحتية والمرافق والمياه في السوق المصرية، عبر تنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المشترك في هذه القطاعات بشكل مشترك، ومواصلة البحث عن فرص أعمال جديدة في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.

وتساهم مذكرة التفاهم بين سيمنس وبتروجت في دمج الخبرات الواسعة والإمكانيات الكبيرة والموارد التكنولوجية الحديثة التي تتمتع بها الشركات الكبرى، بهدف إطلاق قدرات وإمكانيات فرص الأعمال الواعدة في قطاعات البترول والبنية التحتية والمرافق والأنفاق والمياه.

صورة للتوقيع

وفي إطار هذه المذكرة، ستقدم سيمنس أحدث حلولها الذكية وأكثرها تقدمًا في مجالات التحول الرقمي والتشغيل الآلي وإدارة الطاقة، بالإضافة لبرامجها التدريبية الفنية التي أثبتت نجاحها الكبير في مجالات توزيع الطاقة منخفضة الجهد وحماية الموتورات، ومنتجات التحكم في الطاقة والحلول الرقمية ونظم التحكم والسيطرة الأنفاق.

وباعتبارها من أكبر الشركات الوطنية التي تنفذ المشروعات في قطاعات البترول والغاز الطبيعي والصناعات الكيمائية والبتروكيماويات، بالإضافة للبنية التحتية، ستقوم بتروجت بتقديم مواردها ومعداتها ومنشآتها، بهدف تنفيذ المشروعات التي تساهم في تطوير وتحسين قدرات قطاع البترول المصري.

وقالت سيمنس في البيان ، نسعى لدعم رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، والهادفة للتحول الرقمي لقطاعات البترول والبنية التحتية والمرافق و الأنفاق والمياه وتحسين قدراتها، من خلال الاعتماد على محفظة حلول سيمنس الذكية.

وتركز سيمنس على مجالات التحول الرقمي والتشغيل الآلي وإدارة الطاقة. إنّ التكنولوجيا حاليًا تواصل التطور بسرعة هائلة، ولذلك تتمثل مهمتنا في الإسراع بوتيرة التحول الرقمي لدعم الخطط التنموية في مصر في عصر الثورة الصناعية الرابعة”.

فيما أعلنت شركة بتروجت ، أنه من خلال هذا التعاون المثمر، سنبحث معًا عن فرص الأعمال الواعدة في القطاع، وتنفيذ المشروعات طبقًا لأحدث التطبيقات والحلول التكنولوجية، لتلبية الطلب المتنامى داخل القطاع بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لقطاع البترول ورؤية مصر 2030″.